Lyngby mod toppen efter vild afslutning

Gustav Marcussen var for anden gang på fem dage tre point værd for Lyngby, der slog Hobro med 2-1

Hvis Gustav Marcussen fredag aften snupper sig en øl eller tre før sengetid, kan man ikke bebrejde ham. For anden på fem dage var han nemlig udslagsgivende for Lyngby mod jyske modstandere.

Forleden var det Silkeborg, der kun så røgen af den 21-årige angriber, der som indskifter vendte 1-2 til 3-2 på en halv snes minutter, og denne gang var han igen den dominerende faktor, da Hobro blev sendt hjem med et nederlag på 2-0.

Lyngby-opdrættet Marcussen, der i sommer forlængede sin kontrakt med klubben, åbnede scoringen i første halvleg og fremtvang riposten til Patrick da Silvas søm i kisten ti minutter før tid.

Det var ellers en kamp, der startede uden klubbernes respektive angrebsesser. Lyngbys topscorer Frederik Gytkjær var blevet bænket, og Hobro havde ladet en – formentlig skadet - Pål Alexander Kirkevold blive hjemme.

Desuden måtte gæsterne undvære karantæneramte Edgar Babayan, og uden hans udfordringer var der ærlig talt ikke meget offensivt gods eller kreativitet tilbage i de gulblusede, der i første halvleg fremstod som en flok robotter, der alene levede på fysikken.

To frisparksforsøg blev det dog til men hverken Christian Cappis eller Emmanuel Sabbi fik det nødvendige træf.

I den anden ende havde de blåblusede lidt svært ved at bryde igennem det tætbefolkede Hobro-forsvar, men efter 28 minutter fandt Gustav Marcussen alligevel en sprække. Efter et godt træk til siden udenfor feltet sparkede han hårdt og fladt mod fjerneste stolpe uden chance for Jesper Rask.

Marcussen, som altså havde afløst Gytkjær i startopstillingen, bragte sig igen positivt i centrum i det 59. minut, hvor han efter et fint raid i venstre side serverede for Emil Nielsen, der foran mål havde tid til at kigge op og udplacere Jesper Rask. Men uden selvtillid, ingen skarphed.

Kort efter blev Gytkjær så sendt på banen.

I den anden ende viste Sabbi endelig et kreativt glimt, da han lagde bolden ind til kanten af det lille felt, men Oliver Thychosen formåede ikke at styre bolden de få meter ind i kassen. Sabbi forsøgte igen en halv snes minutter senere, men heller ikke Julian Kristoffersen magtede øvelsen.

Og så slog Gustav Marcussen kontra. Han skar ind i banen og afsluttede så tilpas hårdt, at Jesper Rask måtte give ripost, og den fik Patrick da Silva via keeperens handsker skubbet i kassen.

Hobro fik reduceret kort før tid, da Cappis fandt Imed Louatis hoved, og kort efter kunne Abel Ahmedhodzic faktisk have hentet et urimeligt point på en næsten-friløber, men han sendte bolden højt over mål.

På en kontra i de døende sekunder var Gustav Marcussen såmænd tæt på igen, men Jesper Rask fik skubbet bolden ud til hjørne.

