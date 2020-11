Lyngby nærmer sig en transfer-redningsplan

Mandag aften måtte Lyngby nok en gang gå fra banen uden en sejr, da holdet tabte 1-4 på udebane mod Brøndby i Superligaen.

Dermed er klubben placeret sidst i rækken med sølle tre point efter ti runder, hvor det endnu ikke er blevet til en sejr.

Om en måned åbner transfervinduet, og det giver muligheden for at få friskt blod ind i den hårdt prøvede trup. Det er også en overvejelse, klubben gør sig.

Det fortæller Lyngbys direktør, Andreas Byder, efter nederlaget til Brøndby.

- Vi bliver klogere på vinduet løbende. Vi arbejder med både plan A, B og C. Vi går stadig og lurepasser lidt, og der er nogle af dem, vi hentede i sommer, som vi håber snart kommer i gang.

- Vi venter nok en kamp eller to, før vi er helt afklaret, om det bliver plan A, B eller C, siger Byder.

Coronapandemien har udfordret økonomien flere steder, men Lyngbys transferbudget forbliver uændret indtil videre.

- Vi har hele tiden haft det samme budget. Vi kan det samme, som vi kunne før corona, men vi begynder også at mærke krisen, siger Andreas Byder.

Nedrykningsfaren truer selvsagt mandskabet, og det vil også koste økonomisk, skulle det blive en realitet. Regnestykket om, hvorvidt det kan betale sig at investere i nye spillere, er Lyngby-direktøren ikke begyndt på.

- Den beregning er vi ikke begyndt på endnu. Vi tror stadig på det. Det synes jeg også, at vores første halvleg viser. Det er klart, at det bliver op ad bakke.

Carit Falch har været vikarierende cheftræner for Lyngby i knap to uger, men han er ikke klar til at sende en ønskeliste frem mod det kommende transfervindue. Heller ikke selv om holdet brændte flere store chancer mod Brøndby.

- Jeg synes, vi har spillere, der kan score mål. Hvis du kigger på deres historik og deres karriere, så har vi spillere, der kan score mål.

- Der mangler bare den selvtillid, så jeg vil hellere fokusere på det over vinteren, så vi får arbejdet lidt med det, siger Carit Falch.

Næste opgave for Lyngby er søndag mod Randers.

