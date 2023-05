Lyngby og Bjelland forlænger

Veteranerne Andreas Bjelland og Brian Hamalainen tager endnu et år i Lyngby Boldklub.

Det skriver Superliga-klubben fredag på sin hjemmeside. Begge har lavet en aftale, der gælder til sommeren 2024.

- Det er en enorm kapacitet for os at have spillere som Andreas og Brian i truppen, og vi nyder godt af deres store erfaring og kvalitet både på og udenfor banen.

- De er begge kulturbærere og fantastiske rollemodeller for alle vores unge- og talentfulde spillere i klubben, siger fodboldchef Nicas Kjeldsen.

34-årige Bjelland afslører, at alternativet var et karrierestop.

- For mig var det udelukkende et spørgsmål om, hvorvidt jeg skulle fortsætte karrieren og ikke et spørgsmål om, hvorvidt det skulle være i Lyngby Boldklub.

- Lyngby Boldklub er det eneste rigtige sted for mig, og jeg føler stadig, at jeg kan bidrage, siger Bjelland, der står noteret for 29 A-landskampe og ophold i blandt andet Brentford, Twente, FC København og FC Nordsjælland.

Bjelland og Hamalainen står noteret for henholdsvis 79 og 147 førsteholdskampe i Lyngby, som de har repræsenteret af to omgange hver.

Begge blev inden deres retur en del af ejerkredsen Friends of Lyngby, der i 2018 reddede klubben fra en truende konkurs.

Lyngby har inden sæsonens sidste fem runder seks point op til redning i Superligaen.