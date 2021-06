Lyngby sælger midtbaneprofil til polsk klub

Mathias Hebo skal fremover slå sine folder i polsk fodbold.

Lyngby har således solgt midtbanespilleren til Cracovia. Det skriver superliganedrykkeren på sin hjemmeside fredag.

Hebo spillede i den netop overståede sæson 31 kampe for Lyngby, hvori det blev til syv mål og fire assister. I alt er det blevet til 100 optrædener for Lyngby, der første gang hentede ham i FC Fredericia i 2017.

I 2019 skiftede Hebo til Vejle, der senere udlejede ham til Silkeborg. I januar sidste år gik turen så tilbage til Lyngby for den 25-årige midtbanespiller.

- Hebo har været en profil for os, og med hans præstationer i foråret er det kun naturligt, at både danske og udenlandske klubber har vist interesse for ham, siger Lyngby-direktør Anders Byder på hjemmesiden.

- Vi er endt med en rigtig god løsning og får også en pæn transfer. Vi har jo som sådan ikke planlagt at sælge spillere dette vindue, men vi endte til sidst i et niveau, hvor vi ikke kunne sige nej. Og derfor er Hebo nu på vej videre.

Hebo fortæller, at han altid har drømt om at prøve sig af i udlandet.

- Det er en stor mulighed, og den måtte jeg tage, siger han.

Cracovia endte sidste sæson som nummer 14 i den bedste polske række, Ekstraklasa.