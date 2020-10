Lyngby sælger stortalent for 12 mio. kr.

Frederik Winther er tabt for Lyngby.

Det 19-årige forsvarstalent skifter til den tyske bundesligaklub Augsburg.

Aftalen er endnu ikke officielt bekræftet, men det er tæt på at ske. Lige nu forestår papirarbejdet mellem de to klubber, før en aftale kan offentliggøres.

Det anslås, at Lyngby får et beløb tæt ved 12 mio. kr. for Frederik Winther. Derudover har Lyngby sikret sig attraktive klausuler, hvis han sælges videre eller får et specifik kampantal for sin nye klub.

Frederik Winther spillede en stærk debutsæson i Superligaen sidste sæson, hvor han viste stort talent. Det skabte både tysk, østrigsk og engelsk interesse for den venstrebenede stopper.

Frederik Winther er et produkt af Lyngbys talentudvikling. Nu venter en stor udfordring med at udvikle sig til at spille i Bundesligaen, hvor han formentlig først skal bruge noget tid på tilvænningen.

Augsburg er aktuelt nummer to i Bundesligaen efter en forrygende start på sæsonen. I Augsburg bliver Frederik Winther klubkammerat med Mads Valentin, der har en fortid i FDC Nordsjælland.

