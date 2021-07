Lyngby sælger til Serie A-klub

Fodboldklubben Lyngby har solgt midtbanespilleren Emil Kornvig til den italienske Serie A-klub Spezia.

Det meddeler Superliga-nedrykkeren Lyngby på sin hjemmeside.

På Spezias hjemmeside lyder det, at kontrakten er på fem år, og at Emil Kornvig i det første år bliver udlejet til Sønderjyske i Superligaen.

- Det er gået rigtigt stærkt for ham, og da vi forlængede med ham i vinter, var det fordi, vi ikke var i tvivl om, at talentet kunne bære, og han passede ind i strategien med at give vores egne drenge flere minutter, siger Lyngbys talentchef, Nicas Kjeldsen, til Lyngbys hjemmeside.

- Når 'Korn' så alligevel allerede skal videre, er det nok lidt tidligere, end nogen af os havde set komme, men andre har nu også fået øjnene op for de gode takter, han viste i foråret her i Lyngby og på ungdomslandsholdet, siger Nicas Kjeldsen.

Sønderjyske og Spezia, der blev nummer 15 i Serie A i sin debutsæson, har samme amerikanske ejer.

Det er baggrunden for, at den 21-årige midtbanespiller bliver udlejet til netop Sønderjyske, der har Spezia som samarbejdsklub.

- Det er en fantastisk nyhed, at vi kan præsentere et af de største danske talenter i Emil Kornvig som ny Sønderjyske-spiller, siger direktør i Sønderjyske Fodbold Jonas Lygaard til klubbens hjemmeside.

- Han passer perfekt ind i vores nye aktive spillestil og vil komplementere vores nuværende trup, samt øge niveauet til både træning og kamp, siger han.

Emil Kornvig glæder sig over at kunne blive i Superligaen i et år mere.

- Jeg kommer til Sønderjyske, hvor jeg skal udvikle mig yderligere og få noget læring og mere hår på brystet, så jeg kan få noget mere rutine, inden jeg skal ud i den store verden og spille, siger han.

Det er anden gang i juli, at Lyngby sælger en spiller til en Serie A-klub.

Tidligere på måneden blev Magnus Warming solgt til Torino.