Lyngby-spiller i bommert: - Kokain?

- Hvad er det hvide guld på Lolland Falster?

Det var spørgsmålet, som Magnus Kaastrup og Kristian Riis fik stillet, da de var med i en quiz omkring deres kommende modstander Nykøbing Falster.

Den unge kantspiller var hurtig til at banke i bordet og svare, da quizmaster Mads Klikkenborg stillede spørgsmålet.

- Kokain?, svarede Kaastrup, hvilket fik alle tre spillere til at grine højlydt.

Det var dog ikke det rigtige svar, og Klikkenborg gav et ekstra hint omkring, at det har noget med landbrug at gøre.

Det var så Kaastrup til at svare 'gylle', men heller ikke det, var det rigtige svar.

Kristian Riis havde ikke noget at skyde med, og det endte med at Lyngby-keeperen måtte give svaret, som var sukkerroer.

Kaastrup var måske ikke helt flyvende i quizzen, men det var han så sandelig i selve kampen mod Nykøbing FC.

Her scorede det 21-årige talent et hattrick på blot 12 minutter, i en kamp som Lyngby vandt med knusende 5-0.

Dermed fik Lyngby hentet lidt ind på FC Helsingør, der indkasserede klubbens blot andet nederlag i indeværende sæson, da de blev slået af AC Horsens med 0-1.