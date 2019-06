Lyngby tilbage i Superligaen

Et år efter blev der byttet tilbage.

Den tidligere mesterklub Lyngby er tilbage i Superligaen efter endnu en sejr i version 2 af oprykningsslaget mod Vendsyssel.

Efter en turbulent sæson i den næstbedste række med spillerflugt, økonomisk redning og trænerfyring osv. er de kongeblå tilbage.

Mens vendelboerne jublede i fjor kom turen til spillerne fra Lyngby efter 2-2 i Hjørring.

De to hurtige angribere, Jeppe Kjær og Adnan Mohammad lagde bunden til oprykningen ved at bringe gæsterne foran med 2-0, inden hjemmeholdet fik sat en desperat slutspurt ind, som blev igangsat af et straffesparksmål.

Islændingen Jon Thorsteinson sparkede selv bolden i nettet, efter at Lasse Nielsen havde kantet ham i det kriminelle felt.

Selv om Tiemoko Konate udlignede med fire minutter plus tillægstiden tilbage, var der kun få tilskuere, som troede på, at hjemmeholdet på grund af reglen om udebanemål kunne score yderligere to mål.

Dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen gav ellers hjemmeholdet masser af ekstra tid, da Lyngbys forsøg på at trække tiden blev 'straffet' med seks ekstra minutter.

Allerede før pausen prøvede Lyngby at trække tiden uden at det afkastede anden straf, end at Vendsyssels målmandstræner Karim Zaza blev forvist til tribunen for at have skældt højlydt ud på vej til omklædningsrummene.

Lyngby, som kom med en 2-1 sejr fra Kristi Himmelfartsdag, kom hurtigt på Superligakurs i returopgøret.

Allerede efter 12 minutter lavede Mikkel Frankoch, hvad der kan kaldes for en Bundu, da han afleverede ind i banen i fødderne på Jeppe Kjær, som havde frit løb og uden problemer kunne passere Nicolai Flø i Vendsyssel-målet.

Anfører Søren Henrisken og Francisco Junior var de skyldige, da Adnan Mohammed kort ind i 2. halvleg med et skud langs jorden kunne lægge bolden ind i det lange hjørne.

Angrebet forinden havde vendelboernes finske lejesvend Benjamin Källman headet på overliggeren.

Udligningen kom, da Tiemoko Konate for en gang skyld ramte målet.

Det var i det hele taget dårlige afslutninger, afleveringer og ikke mindst sidste berøringer, som har sendt Vendsyssel ned i den næstbedste række.

Oprykkerne fra Vendsyssel kan i den grad takke sig selv for, at opholdet i den bedste række ikke blev på mere end en sæson.

Fyringen af Jens Berthel Askou gav ikke ny energi, men i stedet stor forvirring, fordi den nye trænerduo Peter Enevoldsen/Jan Michaelsen åbenbart ville sætte deres aftryk på mandskabet.

Således var forårets bedste spiller, hollænderen Sander Fischer efter hans off day i den første kamp i Lyngby sat af.

Selv om vendelboerne havde flere trumfkort siddende på bænken i form af årets spiller Alexander Juel Andersen, målfarlige Moses Opondo samt lejesvenden fra Hamburger SV, Matti Steinmann blev kun sidstnævnte kastet ind i overlevelseskampen.

Nedrykningen efter, hvad der må betegnes som et kæmpe selvmål på ledelsesplan, vil ikke kun betyde farvel til Superligaen.

Der vil også komme nye tider.

Mens Alhaji Kamara skal videre til Randers, skal lejesvendene Jon Thorsteinsson, Mads Roerslev, Benjamin Källman og Matti Steinmann tilbage til deres respektive klubber.

Flere af de tilbageværende skal ifølge direktør Lars Glinvad gå ned i løn, fordi nedrykningen vil koste et sted mellem 10-15 millioner kroner.

