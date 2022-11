Lyngby tog choksejr i Silkeborg

Lyngby skulle vente fem en halv måned på en sejr..

Men med det yderste af neglene undgik oprykkerne at spille en halvsæson i Superligaen uden at synge sejrssangen.

På en af landets sværeste udebaner gav de kongeblå spillere sig selv en lille livline i bunden, da Rezan Corlu og Kasper Jørgensen kronede en stærk indsats i Søhøjllandet med sæsonens første sejr.

2-0-sejren på Jysk Park skal dog ikke tages som andet end et lille stykke marcipan at sutte på, inden julefrokosterne for alvor sætter ind.

13 point op til den rigtige side af nedrykningsstregen gør, at det ikke giver mening at snakke om andet, end at Lyngby skal fortsætte med at spille foråret med de spillere, der har en fremtid i klubben.

Det gælder eksempelvis Adam Sørensen, der leverede en fremragende indsats i venstre forsvarsside, hvor han lukkede ned for først Kasper Kusk og siden Sebastian Jørgensen.

Desværre for Lyngby valgte de at holde den forkerte 2-0-føring mod Silkeborg. De blåklædte gæster var også foran 2-0 i sæsonpremieren mod netop Silkeborg, men smed det hele.

Siden fulgte så den lange sejrstørke, og sejren i Silkeborg kommer alt for sent.

Det kan stort set kun bruges til at lune æbleskiverne med den realitet, at Lyngby dermed ikke ender med rekorden som det hold, der skulle vente længst på en sejr i en Superliga-sæson.

Den sidder Silkeborg fortsat på, da de i 2014-sæsonen skulle hen til kamp 19, før det blev til sejr.

For hjemmeholdet kommer vinterpausen som en velsignelse.

Bronzevinderne virkede slidte efter midtugens pokalkamp mod Randers, og bortset fra et hovedstød fra Nicklas Helenius på overliggeren i første halvleg, så var det en vissen indsats, hvor bladene faldt hurtigere og hurtigere som minutterne gik.

Helt efter sædvane leverede Joel Felix et udfald i bagkæden, og det kostede 1-0 målet, da han var alt for naiv i markeringen af Azad Corlu efter en time.

Silkeborg-træner Kent Nielsen kommer til at tænke lang tid over det makkerpar med Felix og Salquist i vinterpausen for det virker som et ømt punkt.

Bronzevinderne kunne stort set have spillet sig i slutspillet med den forventede pligtsejr mod bundproppen.

Nu kan de se frem til en gyserafslutning på grundspillet, hvor nogle af Superligaens stærkeste mandskaber alle skal til Jysk Park.

Foråret åbnes med et besøg af FC København, og både FC Nordsjælland og FC Midtjylland skal til plastikken på Ansvej.

Dertil kommer møder med AGF og Brøndby.

Efterårets armlægning med Conference League har givet mange skulderklap, men mødet med den grå hverdag uden for det sjove selskab i mesterskabsslutspillet ser pludselig meget sandsynlig ud.