Mål-helt kastede op tre gange

Det bliver muligvis med store tømmermænd, når Lyngby-profilen Mathias Hebo Rasmussen tirsdag forventes at blive far

LYNGBY (Ekstra Bladet): Lyngby-profilen Mathias Hebo Rasmussen svæver på en lyserød sky for tiden.

Mandag aften var han med et drømmemål med til at sikre Lyngby overlevelse i Superligaen, og allerede tirsdag er der gode nyheder for midtbanespilleren i privaten. Det forventes nemlig, at kæresten føder, og dermed skal han være far.

Men før den 24-årige profil kan skrive far på sit CV, skal han have en masse iskolde fadøl indenbords. Det fortalte Mathias Hebo til Ekstra Bladet efter forløsningen var en realitet.

- Det skulle gerne ske i morgen, så der har jeg nok lidt ondt i hovedet. Vi skal op og have en giga fest oppe i loungen, og så skal vi have en masse øl, sagde en glad Mathias Hebo efter kampen.

- Når man spiller, tænker man jo ikke over det, men det er klart, at det er lige oppe over. Men ærligt. Nu skal jeg bare op og feste. Nu holder vi hovedet koldt, og så skal vi op og have så mange bajere, til vi ikke længere kan, tilføjede Lyngby-profilen.

Foto: Lars Poulsen

Kastede op i pausen

Om det var nervøsiteten over at skulle være far eller kampens hede, skal det lade være usagt. Men faktum var, at Mathias Hebo i pausen af det dramatiske opgør mod Hobro kastede op.

- Jeg havde det lidt dårligt i pausen og kastede lidt op. Jeg ved ikke, hvad der sker der i pausen. Vi står i rundkredsen, og så får jeg det pludselig dårligt, og jeg kaster op en to-tre gange. Jeg får så lidt panodiler og nogle piller til maven, men det var jo også rent overlevelse derinde, sagde den 24-årige midtbanespiller.

Men hvad tænkte I, da I kom foran 2-1 i anden halvleg? Var I allerede her begyndt lidt at fejre oprykningen?

- Der er så mange følelser på spil, så jeg tror simpelthen ikke, at man kunne styre sig der ved 2-1. Vi vidste selvfølgelig godt, at kampen ikke var færdig, og selvfølgelig scorer de måske lidt for hurtigt til 2-2, men lige nu er det bare alfa omega, at vi stadig er oppe. Jeg er simpelthen så glad og lettet, men nøj, hvor er jeg også træt, lød det fra en glad Mathias Hebo.

