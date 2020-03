Medie: Superliga-klub kan miste licens

De rykkede op i sommer og har bare fortsat festen i Superligaen, hvor Lyngby med tre runder igen af grundspillet ligger nummer otte med 31 point. Med en stærk slutspurt kan det tilmed være, at De Kongeblå klemmer sig ind i top seks og dermed sikrer sig en billet til mesterskabsspillet og altså undgår nedrykning efter bare 26 runder. Men der er alligevel bekymringer i Lyngby Boldklub, hvor en sag i Ankestyrelsen i værste fald kan betyde, at klubben mister sin Superliga-licens.

Det skriver avisen Det Grønne Område.

Det er nye stadionkrav, der er problemet, for inden starten på den kommende sæson skal der være storskærme på Superliga-stadions, og det har de ikke på stadion i Lyngby. Og får de ikke det, får de heller ikke fornyet licensen til at spille i den bedste danske række.

Det koster ifølge Det Grønne Område 1,5 millioner kroner at bygge, men problemet er lige nu, at der slet ikke er taget stilling til et sådan byggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune, fordi en sag om et muligt udbud af Lyngby Stadion er endt i Ankestyrelsen. Og før der er klarhed over det, ønsker kommunen ikke at opgradere stadion.

Derfor har man i den professionelle del af fodboldklubben spurgt moderklubben om muligheden for at spille et andet sted. Det er ikke det, man ønsker, men altså kan blive nødt til på den korte bane. Det kræver dog vedtægsændring eller dispensation.

Friends of Lyngby - der står bag fodboldklubben - har tidligere givet udtryk for, at man ønsker at vinde udbuddet af stadion og havde i sinde at byde, så man kan bygge et fodboldstadion, der lever op til kravene for topfodbold i Danmark. Det var i sommer, men siden har man været i venteposition, fordi det først skal afgøres i Ankestyrelsen, om udbuddet kan godkendes.

I det hele taget er der en række nye stadionkrav, som klubber i dansk fodbolds bedste række skal leve op til. Kravene rulles dog langsomt ud frem mod 2028.

