Nøglespiller misser bundbrag pga. corona

Det er en yderst vital kamp fredag, når Lyngby Boldklub får besøg af AC Horsens. De to mandskaber ligger isoleret sidst i Superligaen, og derfor har begge mandskaber et desperat behov for tre point.

For hjemmeholdet er den mission dog gjort sværere af, at man er ramt af coronavirus i truppen. Hjemmeholdet har netop annonceret, at stopper Frederik Winther er ude af kampen fredag, fordi han er testet positiv.

- Først og fremmest synes jeg, det er synd for Winther, der har fået spoleret det, som skulle have været en kæmpe oplevelse og et stort skridt for ham. Winther stod for en uge siden foran sin første U21-landskamp, men blev skadet og sendt hjem af DBU og har altså nu på toppen af det fået konstateret corona. Jeg føler helt vildt med Frederik, men er også sikker på, at han kommer stærkt tilbage, og så venter der også masser af kampe for både Lyngby og U21-landsholdet, siger administrerende direktør Andreas Byder til klubbens hjemmeside.

Mens Frederik Winther er ude, er assistenttræner Mikkel Beckmann tilbage, efter han har været isoleret på grund af nær kontakt til en coronasmittet person.

Frederik Winther, der skifter til Augsburg til sommer, er en vigtig brik for Lyngby-holdet, og derfor er hans fravær fredag en stor bet for klubben, der blot har hentet to point i otte kampe i denne sæson.