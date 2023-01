Norsk fodboldklub køber back i Lyngby

Den norske fodboldklub Bodø/Glimt har torsdag købt backen Adam Sørensen i superligaklubben Lyngby. Det oplyser Lyngby på sin hjemmeside.

22-årige Adam Sørensen nåede at spille 82 kampe for Lyngby siden debuten som 17-årig for snart fem år siden. Han har været i Lyngby, siden han var 11 år.

Lyngby-fodboldchef Nicas Kjeldsen er vemodig over at miste Adam Sørensen, men også glad og stolt.

- Adam har været en fantastisk spiller og ambassadør for Lyngby Boldklub gennem mange år, og det er fuldt fortjent, at han nu får chancen for at prøve sit talent af i en skandinavisk topklub, siger Nicas Kjeldsen.

Bodø/Glimt vandt mesterskabet i 2020 og 2021 og sluttede sidste år som nummer to i den bedste norske række.

- Det er en stor udfordring, som Adam står overfor, men Adam har egenskaberne og talentet, der skal til for at tage næste skridt, siger Nicas Kjeldsen.

Han er imponeret over Adam Sørensens udvikling efter en korsbåndsskade i 2020.

- Adam har kæmpet som ingen andre for at nå dertil, hvor han er i dag. Han fik et tidligt gennembrud, og jeg tror, de fleste fans kan huske hans kamp og scoring mod Silkeborg, da han var 17 år.

- Siden da fik han sin alvorlige skade, men efter hans comeback i 2021 er det kun gået én vej. Det er sindssygt imponerende og en stor inspiration for alle andre akademispillere, mener Nicas Kjeldsen.

Sidste år nåede Bodø/Glimt kvartfinalen i Conference League, og i denne sæson har klubben været med i gruppespillet i Europa League.

Adam Sørensens første kamp for Bodø/Glimt kan blive Conference League-kampen mod Lech Poznan 16. februar.