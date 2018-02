Nyt håb i Lyngby - overraskende melding fra spillerne

Sandsynligheden for at Lyngby Boldklub bliver reddet i sidste øjeblik voksede markant sent tirsdag aften.

Klubbens spillerråd og Spillerforeningen vælger nemlig i fællesskab at blåstemple de forhandlinger, der sker omkring klubben.

Det sker i en fælles pressemeddelelse, hvor de to parter udtrykker stor tiltro til, at det kan lykkes at finde en troværdig ny ejer af klubben.

- Spillerforeningen har været i kontakt med potentielle investorer og rekonstruktøren for Hellerup Finans A/S og kan på den baggrund konkludere, at der er en mulighed for, at Lyngby Boldklub kan fortsætte driften, skriver Spillerforeningen.

Udmeldingen kan få stor betydning for forhandlingerne. Kommer der ikke løn inden midnat tirsdag, så kan spillerne vælge at ophæve deres aftaler med klubben og søge andetsteds.

- Med flere potentielle investorer på banen opfordrer Spillerrådet i Lyngby Boldklub og Spillerforeningen spillerne i Lyngby Boldklub til at give klubben til og med fredag, inden de eventuelt benytter sig af muligheden for at komme ud af deres kontrakter, står der i pressemeddelelsen.

Lyngby-spillerne på vej til træning. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det står imidlertid også klart af pressemeddelelsen, at der ikke er udsigt til at lønnen kommer før midnat, hvilket betyder, at spillere, der ønsker at komme væk, kan benytte den mulighed.

- I enighed mellem Spillerrådet i Lyngby Boldklub og Spillerforeningen har vi besluttet at opfordre spillerne til at vente med at foretage sig noget i relation til ophævelse af deres kontrakter til og med fredag, siger Mads Øland, direktør i Spillerforeningen.

Det er dog her til aften en realitet, at der først i løbet af de kommende dage – og måske først på fredag – vil være mulighed for at konstatere, om et køb af klubben faktisk bliver realiseret, hvorefter der kan blive betalt skyldig løn, står der i pressemeddelelsen, der umiddelbart ser ud til at hindre en decideret spillerflugt.

Spillerne har fra onsdag mulighed for at ophæve deres aftale, hvis Lyngby Boldklub ikke har betalt udestående løn før midnat.

