Officielt: Lucas Hey skifter til FCN

Et stort dansk forsvarstalent rykker nu videre i karrieren.

20-årige Lucas Hey kan fremover kalder sig FC Nordsjælland-spiller, efter at Lyngby har solgt ham i en stor intern Superliga-handel.

Det melder begge klubber på deres hjemmesider.

Som Ekstra Bladet erfarede i torsdags, køber nordsjællænderne ham for en pris, der ligger på den gode side af 10 millioner kroner, og med en række bonusser inkluderet i handlen, kan den sum realistisk stige med yderligere fem millioner kroner.

Hey har fået en kontrakt, der løber til udgangen af 2027.

Et forbudt skifte?

At forsvarstalentet bytter Lyngby ud med FC Nordsjælland, falder ikke i alle fans' smag, fordi der er tale om rivaliserende klubber, hvilket hovedpersonen og Lyngbys fodboldchef, Nicas Kjeldsen, også italesætter i forbindelse med skiftet.

- Det er følelsesmæssigt hårdt lige nu. Jeg har været super glad for min tid i Lyngby Boldklub. De fire og et halvt år jeg har været i klubben har været fantastiske, siger Hey til Lyngbys hjemmeside.

- Jeg har været utroligt glad for den måde, som fansene har behandlet mig på lige fra allerførste kamp. Det er jeg sindssygt taknemmelig for. Samtidig kan jeg godt forstå, at de er skuffede, og det har jeg respekt for.

Nicas Kjeldsen lægger dog vægt på, at de er stolte i Lyngby.

- Selvom vi er ærgerlige over at skulle slippe Lucas, kan vi godt være enormt stolte over det store arbejde og salg, der er lavet sammen med ham.

– Det kommer selvfølgelig til at falde nogen for brystet, at Lucas har valgt FC Nordsjælland, men for os vil han altid have lagt sit hjerte i Lyngby Boldklub. Vi håber, at alle forstår både Lyngby Boldklubs og Lucas’ valg.

Hey fik sit gennembrud i sidste sæson på et Lyngby-mandskab, der længe var i overhængende nedrykningsfare. Et stærkt forår sikrede dog Lyngby endnu en sæson i landets bedste række.

Hey viste sig stærkt frem i Lyngbys midterforsvar, og han føler sig nu parat til at tage næste skridt i karrieren.