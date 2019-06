Opryknings-alarm i Superligaen: Vi mangler et tag!

Udebaneafsnittet på Lyngby Stadion er ikke overdækket og opfylder ikke ’udebanelovpakken’ i licenssystemet. Det kan betyde, at udeholdets tilhængere i stedet skal placeres på langsiden for at få tag over hovedet

Fans fra de andre Superliga-klubber ser formentlig frem til den berømte Lyngby-pølse, men den nyoprykkede klub står med et problem.

De mangler et tag!

Gæstetribunen på Lyngby Stadion er ikke overdækket og opfylder dermed ikke den ’udebanelovpakke’ i licenssystemet, som trådte i kraft før den netop overståede Superliga-sæson.

Udeholdet kan ifølge den insistere på, at deres fans får et overdækket afsnit, hvis hjemmeholdets fans har det.

Lyngby-tilhængerne har tag over hovedet, når de hepper på de lokale helt, så den manglende overdækning er noget, som nyoprykkeren skal finde en løsning på til den kommende sæson.

Det bliver ikke lettere af, at Lyngby Kommune ønsker at sælge Lyngby Stadion, der i september sendes i udbud.

Man skal næppe forvente, at kommunen henover sommeren er vilde i varmen efter at kaste millioner af kroner efter et tag på et stadion, som den ønsker at sælge...

- Det er nogle ting, vi skal have klarhed omkring, og vi skal nok have nogle møder med kommunen og Divisionsforeningen, siger Lyngby-direktør Andreas Byder, der håber, at Lyngby på en eller anden måde kan få en dispensation fra kravet.

Han er dog klar over, at det er vanskeligt. For kampe i den bedste række skal spilles på et stadion, der opfylder alle Superliga-krav, hvor der førhen var mulighed for et års dispensation for oprykkere.

Det manglede tag på gæsteafsnittet betyder ikke, at Lyngby bliver tvunget væk fra hjemmebanen.

Problemet kan løses ved at give den gæstende klub 1000 overdækkede pladser på langsiden i stedet for, men det er forbundet med en række logistiske udfordringer.

