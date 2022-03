Overskud for første gang i ni år

Lyngby kom ud af 2021 med et flot plus på 9,75 mio. kr.

På trods af nedrykning fra Superligaen blev det et fantastisk flot regnskabsår for Lyngby Boldklub.

2021 endte for første gang i ni år med et plus på bundlinjen – 9,75 mio. kr. var resultatet for 1. divisionsklubben.

Et ganske imponerende resultat, som også er en konsekvens af de mange flotte spillersalg, klubben lavede i sommeren 2021.

Lyngby, der her møder FCK i Superligaen, har leveret et stærkt regnskab med et overskud på næsten ti mio. kr. Foto: Lars Poulsen.

Der blev samlet solgt spillere i niveauet 25 mio. kr., da Magnus Warming røg til Torino for 7,5 mio. kr., Emil Kornvig blev købt af Spezia (udlejet til SønderjyskE) for 7,5 mio. kr, Mathias Hebo røg til Cracovia for fire mio. kr., mens Brøndby betalte seks mio. kr. for Kevin Tshiembe.

Siden Friends of Lyngby overtog klubben i 2018, har de formået at vende forretningen på hovedet. Fra et underskud i 2018 på 35,2 mio. kr., til minus seks i 2020 og minus 9,8 sidste år, er der nu grønne tal på bundlinjen.

- Vi er ydmyge og stolte over, hvor langt vi er nået på kort tid. Da vi overtog klubben i 2018, hed treårsplanen, at vi skulle gå i 0 i 2021. Det ser markant bedre ud og det glæder vi os over, smiler Andreas Byder, direktør i Lyngby.

Mere end 3000 tilskuere i snit har Lyngby til hjemmekampene i 1. division. Foto: Jens Dresling.

Udover de mange spillersalg har Lyngby formået at skabe enorm opbakning. De samler 3000 til hver hjemmekamp og er i markant vækst kommercielt, hvor mange nye sponsorer kommer til.

- Vi er synlige i lokalområdet og har forsøgt at skabe en oplevelse for hele familien, når vi spiller hjemmekampene. Vi har skabt en helhedsoplevelse for tilskuerne, siger Andreas Byder.

Målsætningen er oprykning til Superligaen, men han pointerer, at korthuset ikke vælter, hvis oprykning kikser i foråret.

- Vi har en god evne at tilpasse os. Men med vores selvforståelse skal vi gå efter oprykning, pointerer Andreas Byder.

Lyngby har købt stadionarealet af kommunen og skal starte renovering næste år.

Ombygningen af Lyngby Stadion ventes at begynde i sommeren 2023, når der skal etableres 225 ungdomsboliger og 6500 siddepladser på stadion.

Det byggeri ventes færdig i 2025.

- Vi arbejder hele tiden hen mod at gøre Lyngby til en bæredygtig forretning. Når vi er færdige med byggeriet, er vi kommet rigtig langt. Jeg er sikker på, at det bliver en gamechanger for os, siger direktøren.