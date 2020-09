Profil får løbepas: - Det er en klubbeslutning

Patrick da Silva har fået fri af Lyngby til at finde en ny klub. Han står derfor ikke til rådighed for den sportslige sektor

LYNGBY (Ekstra Bladet): Patrick da Silva har efter alt at dømme spillet sin sidste kamp i Lyngby-trøjen.

Den 25-årige venstre back har - for nu at bruge træner Christian Nielsens ord - 'fået fri i en periode for at finde et andet sted at spille'.

Det er ifølge Lyngby-træneren ikke en beslutning, han har truffet. Der er tale om en klubbeslutning, som Christian Nielsen bakker op om:

- Så længe klubben har truffet den beslutning, står han ikke til rådighed for den sportslige sektor. Vi ser bort fra ham i den periode, som klubben mener er den rigtige.

- Det er ikke noget, man er herre over som træner. Jeg er i hvert fald ikke, sagde Lyngby-træneren efter 0-0-kampen mod AaB.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lyngby-sportschef Birger Jørgensen ønsker ikke at kommentere, hvorvidt der er et konkret bud på Patrick da Silva. Foto: Lars Poulsen

Lyngbys sportschef Birger Jørgensen begrundede da Silvas fravær i Superliga-premieren med, at der kunne være et klubskifte på vej.

- Er der noget konkret?

- Det kommenterer jeg ikke.

- Tror du, at han spillet sin sidste kamp i Lyngby?

- Det må tiden vise. Hvis det bliver til noget, har han i hvert fald i denne omgang.

- Han er heldigvis ikke så gammel, så hvis han skulle være væk herfra, kan det da være, at han kommer tilbage senere. Men det må tiden vise.

- Nogle vil nok mene, at det er underligt, at han er helt uden for truppen af den årsag?

- Det har det du vel set før, hvis der er en, der er i gang med et klubskifte.

- Ja, hvis det er konkret. Er der noget konkret i gang?

- Selvfølgelig har vi vores andel i det, fordi han er på lønningslisten her. Men han har vel også nogle rådgivere, som ved mere om det, end jeg både bør og skal vide.

- Han har to år tilbage. Er det et salg, vi snakker?

- Ja, sagde Lyngby-sportschef Birger Jørgensen efter 0-0-kampen.

Patrick da Silva startede i mandags inde i Lyngbys sidste testkamp mod FCK, men var til AaB-kampen erstattet af Brian Hamalainen, som Lyngby skrev kontrakt med i fredags og altså gav lyncomeback i Superliga-premieren mod nordjyderne.

Patrick da Silva er noteret for 90-kampe i Superligaen for Brøndby, Randers FC, FC Nordsjælland og Lyngby.

Han spillede i sidste sæson 31 Superliga-kampe for de kongeblå.

Se også: Legendesønnens vanvittige debut: Smidt ud!

Se også: Dramatik og VAR-udvisning i Randers' premieresejr

Se også: Dansker tiltalt for at fuske med tv-kanaler