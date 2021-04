Redningskrans: Tommelfinger op i Lyngby

Kommunalbestyrelsen i Lyngby har torsdag besluttet, at der skal arbejdes videre med at sende en omdannelse af Lyngby Stadion til et lukket stadion i udbud

Et bredt politisk flertal i Lyngby-Taarbæk Kommune vendte torsdag aften tommelfingeren opad til, at der fortsat skal arbejds for at sende en ombygning af Lyngby Stadion i udbud.

Punktet var på den lukkede dagsorden på aftenens kommunalbestyrelsesmøde, og der blev efterfølgende udsendt et faktaark, hvor det blev gjort klart, hvordan flertallet vil have, at forvaltningen arbejder videre.

Hovedpunktet er, at Lyngby Stadion skal ombygges til et lukket stadion. Desuden bliver der mulighed for at udbygge Idrætsbyen med både boliger og erhvervbygninger.

Det kan byggeriet indeholde Studieboliger og seniorboliger • Der kan maksimalt opføres 10.800 m² til studieboliger og seniorboliger, heraf skal der opføres min. 40 seniorboliger (større end 50 m²), svarende til min. 4.000 m². • Der kan maksimalt opføres 6.800 m² som studieboliger. • Studieboliger kan opføres som ét-rums-studieboliger (maks. 25 m²) og to-rums-studieboliger (maks. 50 m²). • Studieboliger må kun opføres i den nordlige del af bebyggelsen (nord for opvisningsbanen) i byggefelt 1. Erhverv • Erhvervsandelen er på maksimal 4.050 m² og skal inkludere ca. 1.000 – 1.500 m² lokaler, der udlejes til kommunen. • Lokalerne skal evt. anvendes til Motorikhuset, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR (psykologbetjening, tale-/høreområdet og to-sprogområdet), Sundhedsplejen og Specialpædagogisk Korps, så sammenhængen for borgere, der benytter disse tilbud, styrkes.

Der er dog ikke tale om det endelige udbudsmateriale, der skal justeres og godkendes i juni.

Det siger byrådsmedlem Sigurd Agersnap fra SF, der har været en af fortalerne for at sende Lyngby Stadion i udbud, og han håber, at alle knaster snart er høvlet væk.

- Det skal behandles igen på vores byrådsmøde i juni, og der skal det vedtages eller forkastes, siger Sigurd Agersnap.

At stadionprojektet dermed fortsat betragtes som et udbud er gode nyheder for ejerne af Lyngby Boldklub, Friends of Lyngby, der i tilfælde af politisk modstand havde forklaret, at de så ville trække sig og dermed de facto sætte en stopper for elitefodbolden i Lyngby.

Ejerne er nemlig interesserede i at foretage de nødvendige investeringer, så man er sikker på, at stadionet også i fremtiden lever op til de krav, der er for et superligastadion.

Det vil koste i omegnen af 40-70 millioner kroner, estimerer Friends of Lyngby