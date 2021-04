Rødt VAR-mareridt: Lyngby-nedtur

Med en mand i overtal i hele anden halvleg tog Sønderjyske onsdag en noget heldig sejr i 3F Superligaen, da holdet slog Lyngby med 1-0.

Trods midtbanespilleren Marcel Rømers udvisning i slutningen af første halvleg var det nemlig Lyngby, som var bedst spillende i kampen og også kom frem til flest chancer.

Marc Dal Hende fik på en af Sønderjyskes eneste chancer i kampen afgjort sagerne til gæsternes fordel.

Kampen var den første i år med tilskuere på stadion, da der var 2271 tilskuere på plads, og med de tre point har Sønderjyske nu syv point ned til netop Lyngby under nedrykningsstregen.

Efter et kvarters spil var det gæsterne, som kom i spidsen, da venstrebacken Marc Dal Hende hamrede bolden fladt i kassen med et flot spark fra kanten af feltet.

Lyngby pressede efter målet på for en udligning, og efter en halv time kom midtbanespilleren Victor Torp tæt på med et frispark på stolpen.

Kort før pausen var der dramatik, da Lyngbys midtbanespiller Marcel Rømer efter dommerens VAR-gennemgang blev præsenteret for et rødt kort for at fratage en oplagt scoringsmulighed.

Trods en mand i undertal var det efter pausen fortsat Lyngby, som sad på det meste, uden holdet fik etableret det helt store pres mod et påpasseligt sønderjyskemandskab.

De to unge lyngbyspillere Magnus Warming og Emil Kornvig havde begge et par nærgående forsøg, som sneg sig forbi mål.

Sønderjyske sled den første sejr i fem superligakampe hjem og har dermed fået luft i bunden af tabellen.