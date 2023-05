Rømers mor efter tragedie: - Vi er blevet mødt med ekstremt meget kærlighed

Marcel Rømer mistede for lidt over et år siden sin kone Cecilie, efter hun fik et slagtilfælde. Lyngby-spillerens mor, Jette Rømer, har nu talt ud om den tragiske tid og om den respekt hele Danmark har vist familien

Hele fodbold-Danmark var i chok, da det kom frem, at Lyngby-anfører Marcel Rømer havde mistet sin kone Cecilie.

Dødsfaldet kom ud af det blå, og det betød ikke overraskende, at Rømer tog en pause fra fodbolden for at være sammen med sine to børn og resten af familien i den hårde tid.

Tragedien blev naturligvis dækket af de danske medier, og det blev gjort meget respektfuldt, hvis man spørger Marcel Rømers mor, Jette Rømer.

- Selvfølgelig er dødsfaldet ekstremt hårdt at håndtere, men jeg synes faktisk, at medierne i hvert fald i det her tilfælde gjorde det på en pæn måde. Jeg føler ikke, at vi er blevet forfulgt. Jeg tror, at alle led med os på en respektfuld måde, fordi det var så meningsløst, den måde hun gik bort på.

- Det er i hvert fald sådan, jeg har følt det. Det var faktisk respektfuldt, den måde, det foregik på, forklarer hun i podcasten 'Pres på'.

Foto: Jens Dresling

Et dødsfald så tæt på livet vil mange nok foretrække at holde for sig selv og bearbejde i familien, men på grund af, at Marcel Rømer er anfører for Lyngby, der på daværende tidspunkt kæmpede om oprykning til Superligaen, blev interessen pludselig offentlig, og det har betydet, at familien er blevet mødt af en masse kærlighed.

- Det har også gjort, at på en eller anden mærkelig måde så har vi jo mødt så meget kærlighed. Med bannere, og da Marcel spillede mod Viborg, og han spiller jo i Lyngby, modstanderne kom med bannere for at hylde ham.

- Så jeg føler faktisk, vi er blevet mødt med ekstremt meget kærlighed, og det bliver man glad for som mor, at ens søn bliver, når han står i sådan en fuldstændigt håbløs situation.

Foto: Lars Poulsen

31-årige Marcel Rømer rundede sin kamp nummer 100 for Lyngby i sidste weekend, da de slog FC Midtjylland på hjemmebane, hvilket pustede nyt liv i Lyngbys kamp for overlevelse i Superligaen.

Søndag møder de kongeblå fra Nordsjælland Silkeborg på udebane.