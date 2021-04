Så mange kan komme ind

Sæt nedtællingsuret i gang, for nu er der en dato for, hvornår der kan komme tilskuere, stemning og liv tilbage i Superligaen.

21. april kl. 17 får Lyngby tilskuere på stadion, og de forventer ikke, at der sidder 500 på lægterne som tidligere. Nej, tallet, de sigter efter, er 2.400.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for aftenens udmelding. Superligaordningen er en tryg og forsvarlig ordning, og at den kommer i spil nu er meget glædeligt, lyder det fra direktør Andreas Byder til Ekstra Bladet.

- Vi har endnu ikke hørt nærmere om indholdet af aftalen, der kan selvfølgelig være nogle småjusteringer. Men umiddelbart forventer vi at kunne lukke omkring 2.400 tilskuere ind fra på onsdag. Det er stadig et stykke fra at matche de 4.000 tilskuere, vi normalt vil være her i Lyngby. Men det er en rigtig god og fornuftig start.

Klubben har som andre forsøgt at være kreative, men nu glæder man sig over, at det kan gå mere traditionelt til værks.

- Vi har lavet mange forskellige tiltag under corona, blandt andet vist fodbold i Danmarks eneste drive-in-bio og udleveret over 500kg Lyngby-pølser til vores fans og sponsorer. Men det er bare ikke det samme, som at komme på stadion. Så jeg ved at alle glæder sig til igen at gå ind gennem lågerne, og det gør spillerne og vi som klub selvfølgelig også.

Den såkaldte Superliga indebærer, at klubberne kan opdele stadion i sektioner med op til 500 tilskuere. Derfor regnes der på livet løs på, hvor mange der kan lukkes ind på de enkelte stadioner.

Første storkamp: Sindssyg fedt

Hos FC Midtjylland er der også stor glæde.

De får æren af at afholde første storkamp, når FC København kommer forbi 22. april. De forventer omkring 4.400 tilskuere, som de også var oppe på tidligere, da der var åbnet.

- Det er så sindssyg fedt, siger FCM-direktør Claus Steinlein til Ekstra Bladet.

Det er vel også en kamp, hvor I rigtig godt kan bruge det?

- Ja, det tænker jeg faktisk slet ikke på. Vi er nogle få, der har været så heldige at kunne se alle kampene på stadion, men det er jo ikke derfor, vi spiller fodbold. Det er for fansene og for fælleskabet.

- Det bliver selvfølgelig sindssyg spændende her i slutspillet, og spillerne har også savnet fansene, kan jeg love dig.

- Vi sidder klar med en plan og skal bare trykke på knappen,m siger Steinlein.

