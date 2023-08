Sælger Superliga-angriber

Der kommer til at være én mindre islænding i Lyngby, for ifølge Ekstra Bladets oplysninger sælger De Kongeblå Alfred Finnbogason til den belgiske klub KAS Eupen

Han kom til klubben sidste år, forlængede tilbage i juni, og nu er han fortid i Lyngby BK.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger sælger Superliga-klubben deres islandske landsholdsangriber Alfred Finnbogason til den belgiske klub KAS Eupen.

Det bekræfter den belgiske klub også på sin hjemmeside.

Overgangssummen for Finnbogason ligger tæt på to millioner danske kroner, og spilleren er allerede taget til Belgien for at få de sidste detaljer på plads og gennemføre et lægetjek med klubben.

Den 34-årige angriber bliver udstyret med en toårig kontrakt i KAS Eupen, der sidste år sluttede på en 15. plads i den bedste belgiske række.

Dermed blev det blot til 17 Superliga-kampe og fem mål for den islandske landsholdsspiller i Lyngby, der kom til klubben fra den tyske Bundesliga-klub FC Augsburg.

Erstatning allerede på plads

Modsat fans af Brøndby IF skal Lyngby-fansene ikke gå og vente i, hvad der føles som evigheder på en erstatning efter et spillersalg.

Faktisk er der allerede en spiller præsenteret til at overtage tjansen som islandsk spidsangriber.

Fredag formiddag kunne Lyngby med Freyr Alexandersson i spidsen for den islandske koloni præsentere Finnbogasons erstatning i form af den 21-årige islandske landsholdsangriber Andri Lucas Gudjohnsen, der er søn af den tidligere FC Barcelona- og Chelsea Angriber Eidur Gudjohnsen.

Andri Lucas Gudjohnsen (mf.) er hentet ind som erstatning for Alfred Finnbogason. Foto: Florion Goga/Ritzau Scanpix

Gudjohnsen kommer til Lyngby på en etårig lejeaftale med en købsoption fra IFK Norrköping, hvor han har spillet 33 kampe i både den bedste svenske række, Allsvenskan, og den svenske pokalturnering.

Her har Andri ikke været lige så målfårlig som sin far, Eidur, for det er blot blevet til et enkelt scoring i Sverige for den nye Lyngby-mand.