Set af 365 millioner: - Fuldstændig vanvittigt

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, så er Lyngby-spillerens Nicolai Geertsen vanvittige mål i pokalkampen mod Slagelse gået verden rundt.

Nu fortæller Lyngby til TV2, at der allerede er skrevet 850 artikler om scoringen, og at videoer og artikler om scoringen er læst over 365 millioner (!) gange!

Stadionspeakeren og livescore gav i første omgang målet til holdkammerat Marcel Rømer, men siden blev det korrekt tildelt Geertsen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Geertsen, men foreløbig uden held. Til gengæld har han udtalt sig om virakken til TV2.

- I går var nok den sygeste og mest surrealistiske dag i mit liv. Det var fuldstændig vanvittigt. Jeg har haft en del problemer med det engelske, fordi jeg ikke er den skarpeste til det, og der er virkelig mange, der har ringet og spurgt til målet. Det var en lang dag, men det var sjovt at prøve, siger Geertsen til tv-kanalen.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om, hvordan Geertsens mål på blot en time blev set mere end 55.000 gange bare hos Skysports, og inden for det første halve døgn var klippet alene på Lyngbys Twitter-profil allerede set mere end 200.000 gange - det talt er nu over en millioner.

Målet har været vist i så forskellige lande som Indien, Brasilien, Canada, Mexico og Malaysia, og de helt store medier som BBC, NBC og Skysports har også vist målet.

- Hvad! Forsvarer Nicolai Geertsen kan hævde, at han har lavet, hvad der måske er det vildeste mål nogensinde. Han hamrer et saksespark på overliggeren, bolden ryger tilbage, men kun for at helflugte bolden direkte i nettet, skrev Skysports.

Geertsen scorede i oktober også i Superligaen, men selvom målet blev scoret i sidste minut til 2-2 skabte det ikke samme omtale som 7-0-målet i 9-0-sejren mod Slagelse.

Sidste år scorede han to gange i Superligaen, men ellers er det ikke blevet til mange mål i karrieren, der også har budt på U19-fodbold i Brøndby og udlandsophold i norske klubber som Egersunds IK og Sandnes Ulf.

