Skrækskade i ny Lyngby-skuffelse

Lyngbys Andreas Bjelland kan meget vel have spillet sin sidste Superliga-kamp efter han måtte bæres fra banen med hvad der ligner et brækket ben

Lyngby har stadig sæsonens første Superliga-sejr til gode, efter de i overtiden smed en 1-0 føring mod Viborg.

Den nordsjællandske klub er dermed stadig uden sejr i sæsonens første syv kampe, og den dårlige start kan vise sig at blive dyr for et Lyngby mandskab, der hurtigt er begyndt at ligne sæsonens absolutte nedrykningsfavorit.

Nederlaget kan dog vise sig at blive dyrt på flere måder, for de kongeblås rutinerede forsvarsspiller Andreas Bjelland ligner en mand, som har spillet sin sidste Superliga-kamp.

Andreas Bjelland udgik undervejs i anden halvleg, efter noget der ligner en karrieredefinerende skade for den 34-årige forsvarsspiller.

I en direkte duel med Viborgs Lonwijk blev Bjellands ben låst, og han måtte efter flere minutters behandling bæres fra banen med et brækket underben.

Det nordsjællandske mandskab kommer formentlig til, at skulle se bort fra deres rutinerede styrmand i flere måneder, og det er usikkert, om karrieren kommer til at byde på Superliga-bold igen.

Bjelland lå længe på banen efter det frygtelige uheld. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Langgaber i første halvleg

Tilskuerne på Viborg Stadion måtte se langt efter underholdende fodbold i første halvleg af Superliga-opgøret mellem Viborg og Lyngby.

Et Europa-træt Viborg mandskab indledte opgøret bedst, men formåede ikke at dirke et godt forsvarende Lyngby-hold op i løbet af en første halvleg, som i lange perioder var aldeles begivenhedsløs.

Lyngby levede på kontrachancerne, men formåede ligesom Viborg ikke at få nok kvalitet i spillet på banens sidste tredjedel.

Fortjent var det derfor, at holdene kunne gå til pause ved stillingen 0-0.

Viborg-kaptajn om Bjelland-skade: 'Vi sender alle tanker til ham'

Anderledes underholdende blev det i anden halvleg, som kun var få minutter gammel, inden den måtte afbrydes på grund af dårligt vejr.

Et ordentligt tordenskrald lød tæt på Energi Viborg Arena, og så måtte spillerne gå i omklædningsrummene for at afvente bedring i vejret.

Knap fem minutter senere kunne spillet genoptages, og anden halvlegs indledning lignede umiddelbart en fortsættelse af første halvlegs skyttegravskrig.

Viborg snuppede sejren til sidst. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Medrivende afslutning

Bjellands skrækkelige uheld med omkring en time spillet lagde kortvarigt en dæmper på begge holds indsats, og tilskuerne skulle helt hen til det 80. minut før de fik det mål, som de havde ventet på.

Lyngbys Kasper Jørgensen sparkede de kongeblå foran, og så lignede det sæsonens første sejr til nordsjællænderne, men det fik Viborg forpurret med to mål i den 16 minutter lange overtid.

Først scorede Jay-Roy Grot, og siden fik Jeppe Grønning sendt den forløsende 2-1 scoring i kassen.

I slut minutterne havde Lyngby flere tilbud, men ind ville bolden ikke.

