Slagtilbud: Køb din egen Superliga-klub for EN krone

Fire strømper uden fod, en tomat så rød som blod og en Superliga-klub, hvor økonomien er noget rod, kan du få for en krone.

Ja, du læste rigtigt, hvis du byder én krone, kan du blive ejer af Lyngby Boldklub, der kæmper en hård kamp for livet i Superligaen og dansk fodbold generelt.

Superliga-klubbens akutte pengemangel er så overvældende, at aktierne i klubben i realiteten er værdiløse. En kæmpe kontrast til de 75 mio. kr., som Hellerup Finans var på jagt efter, da Lyngby Boldklub blev forsøgt solgt for halvandet år siden.

Torben Jensens kontrol med Lyngby er slut. Foto: Erik Refner

I ugens løb stod det klart, at Hellerup Finans ikke kunne komme til enighed med kreditorerne om en mindelig lukning, og selskabet er nu under rekonstruktion.

Det betyder, at Torben Jensens kontrol med Superliga-klubben er slut. Advokater er rykket ind for at beskytte alle med penge til gode hos selskabet, der ejer Lyngby Boldklub.

Desværre for Lyngby betyder det samtidig, at pengeautomaten har slugt kreditkortet. For Lyngbys drift var baseret på enorm økonomisk støtte fra Hellerup Finans.

Salget af Jens Odgaard for ti mio. kr. var ikke nok til at afværge et kæmpeunderskud. Foto: Lars Poulsen

Klubbens hovedsponsor, Just Sold, stammer eksempelvis - oprindeligt - fra den farverige firma-portefølje, som Hellerup Finans har haft fingre i.

Første halvår af 2017 var Hellerup Finans inde og støtte driften i Lyngby Boldklub med omkring 14 mio. kr. Efterfølgende stod selskabet bag en kapitaludvidelse på 14 mio. kr. mere for at leve op til DBU's krav i forbindelse med Superliga-licensen.

Det fremgår af Lyngby Boldklubs seneste regnskab, at Hellerup Finans var tiltænkt en tilsvarende rolle dette forår: 'Hovedaktionæren har afgivet støtteerklæring, hvor der indestås for løbende likviditetstilførsel til Lyngby Boldklub A/S, således at klubben er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser og i øvrigt have den økonomi, der er nødvendig for at opretholde sin DBU-licens. Det afgivne tilsagn er gældende frem til 30 juni 2018.'

Det er her, situationen bliver kritisk for Superliga-klubben.

Lyngby er i knæ. Foto: Anita Graversen

Kassen er ifølge Ekstra Bladets oplysninger tom, og det betyder, at klubben står med en kæmpeopgave. Torben Jensen erkendte torsdag, at der mangler penge til at betale spillernes løn - det beløb er 2,8 mio. kr. Dertil kommer tre mio. til Skat. Og det er bare de to største kreditorer.

Og det økonomiske hul skal en ny ejer af Lyngby Boldklub være klar til at lukke øjeblikkeligt. Så nok kan aktieposten i klubben erhverves for en symbolsk krone, men det vil være en fejlslutning at opfatte det som et januar-udsalg.

- Det kræver en hurtig reaktion for at sikre klubbens eksistens – vi håber derfor, at alle med interesse for at overtage aktieposten vil henvende sig til Torben Jensen på tj@hellerupfinans.dk, skriver Torben Jensen i en mail.

- Vi er i en meget afgørende situation i Lyngby Boldklub, hvor kun fremtiden er vigtig og aktuel for klubben, skriver klubbens operationelle direktør, Kenneth Mikkelsen, i en mail til Ekstra Bladet.

Der er brug for hjælp - måske fra oven. Foto: Jens Dresling

- Hellerup Finans giver muligheden for nyt ejerskab videre til andre, som kan og vil både fastholde og løfte Lyngby Boldklub til næste niveau. Denne mulighed håber vi alle i Lyngby Boldklub på lykkes.

- Lyngby Boldklub har Superliga status, både på og uden for banen, men har også mere 1400 aktive medlemmer som hver dag spiller fodbold på anlægget og har glæden ved sporten, understreger Kenneth Mikkelsen, der har en vital rolle i arbejdet med at finde en farbar vej for klubben.

- Vi er repræsenteret i de bedste rækker omkring ungdom i landet, kendt for den ypperste udvikling af fodboldtalenter og ledere samt et godt kammeratskab.

- Lyngby Boldklub har i generationer været synlig i dansk fodbold på alle niveauer, og vi i Lyngby Boldklub, uanset om det er bredde eller elite, håber på, at dette fortsætter i fremtiden.

Konkurs vil sende Lyngby langt ned i fodboldrækkerne Det er et sjældent syn, at en dansk superligaklub går konkurs. Men ikke desto mindre kan det i sidste ende blive en realitet for Lyngby Boldklub, efter at klubbens ejer er kommet i alvorlige økonomiske problemer. Ifølge direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen vil en klub, der er gået konkurs, skulle rykke to rækker ned ved sæsonens afslutning. - Teknisk set er det sådan, at en klub i forbindelse med en rekonstruktion bliver frataget seks point. Ender det med en konkurs, bliver klubben løftet ud af rækken og taber de resterende kampe 0-3. - Der hvor man så ender resultatmæssigt ved sæsonafslutning, rykker man to rækker ned derfra. Og så suspenderer man nedrykning for den øverste af de klubber, der ellers måtte være rykket ned, siger Claus Thomsen. Lyngby Boldklub gik også konkurs i 2001. På daværende tidspunkt kunne holdet spille sæsonen færdig med et amatørhold. Men nye regler betyder, at det ikke længere er muligt. Den truende konkurs skyldes, at de største kreditorer i klubbens hovedaktionær, Hellerup Finans, ikke vil være med på en rekonstruktion af selskabet. Stifter og formand Torben Jensen oplyser torsdag til Berlingske Business, at sponsorerne trækker sig fra fodboldklubben, som derfor er truet på eksistensen. - Det kræver en hurtig reaktion for at sikre klubbens eksistens - vi håber derfor at alle med interesse for at overtage aktieposten vil henvende sig til Torben Jensen på tj@hellerupfinans.dk, lyder meldingen til Berlingske Business. Ritzau

Superliga-klub kæmper for livet - kan ikke betale løn

Se også: Ejer af Superliga-klub går i rekonstruktion

Trods bronze - stort underskud i Lyngby

Uvished om Lyngby: Storaktionær lukker biksen