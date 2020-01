Solgt for over 100 mio. kr.: Hans tidligere klub får ingenting

I Lyngby havde man håbet, at Jacob Bruun Larsen var skiftet til Bournemouth. For så havde det dryppet på Superliga-klubben.

Men den 21-årige kantspiller valgte på transfervinduets sidste dag at skifte Dortmund ud med Hoffenheim i en handel i 100-110 mio. kr.-klassen.

Ingen af millionerne havner i Lyngbys klubkasse, selvom klubben var med til at udvikle den talentfulde offensivspiller, der foreløbig er noteret for en A-landskamp.

Det skyldes, at der ved nationale skifter ikke skal betales træningskompensation eller den såkaldte solidaritetsbetaling.

Havde Jacob Bruun Larsen i stedet valgt Premier League-klubben Bournemouth, som også ville købe ham, havde Lyngby fået del i solidaritetsbetalingen (beløbet udgør fem pct. af salgssummen og fordeles efter en fordelingsnøgle mellem de klubber, hvor han har optrådt, fra han var 12 til 23 år).

Det er ikke kun Lyngby, der kan ærgre sig over, at reglerne ikke gælder ved nationale skifter. Jacob Bruun Larsen spillede sine første år i Hornbæk, inden han drog videre til Lyngby.

Jacob Bruun Larsen fik sin fodboldopdragelse i Lyngby, men der er ikke penge til Superliga-klubben efter Bruun Larsens skifte til Hoffenheim. Foto: Lars Poulsen

Det er fem år siden, at Lyngby sendte det dengang 16-årige stortalent til Borussia Dortmund. Bruun Larsen havde på det tidspunkt ikke kontrakt med Lyngby og derfor var der ikke tale om en reel transfer.

Af samme årsag kunne Lyngby heller ikke få en videresalgsklausul i aftalen med den tyske storklub, der derfor ikke skal sende en procentsats af transferen til Lundetoftevej.

Lyngby fik i sin tid lige under to mio. kr. for Jacob Bruun Larsen.

Dortmund var ikke forpligtet til at betale, men som anerkendelse for det fine talentarbejde og for at opretholde et godt forhold valgte de at betale Lyngby 250.000 euro for Jacob Bruun Larsen.

Det beløb er nu blevet omkring 50 gange større, men det mærker de ikke i Lyngby.

Jacob Bruun Larsen er det største køb i Hoffenheims historie, og han bliver holdkammerat med Robert Skov i Bundesliga-klubben.

