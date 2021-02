Støtter med 300.000 kr.

I en tid, hvor der ikke må lukkes tilskuere ind på stadion, handler det om at være kreative.

Det har Lyngby været forude for søndagens opgør mod Brøndby. I sidste sæson kom der 8000 tilskuere til opgøret, hvilket betyder en indtægt tæt ved én million kroner.

Lyngby havde søndag middag solgt 5894 støttebilletter á 50 kr. stykket.

Det giver klubben en indtægt på 294.700 kr. i klubkassen.

Brøndby har bakket massivt op om projektet og de blå-gule fans har købt samtlige 2800 støttebilletter fra udebaneafsnittet.

På hjemmebaneafsnittet er der solgt 3094 støttebilletter.

Nicolai Geertsen, der nu er skiftet fra Lyngby til Helsingør, ses her i en duel mod Simon Hedlund fra den seneste kamp mellem Lyngby og Brøndby på Lyngby Stadion, hvor Brøndby vandt 3-0. Foto: Jens Dresling.

- Den opbakning vi har fået har været overvældende, siger kommunikationschef i Lyngby, Kristian Maimann.

- Men det viser også, at Lyngby og Brøndby er to specielle klubber med en særlig historie. Vi er begge bygget på et fundament, hvor talentudvikling har høj prioritet. Og så er vi to klubber med en lang historie, siger Kristian Maimann.

Han glæder sig over, at Lyngby får lidt midler fra de mange tilskuere i denne svære stund.

- De 300.000 kr. er en kærkommen håndsrækning i en svær tid. Specielt når vi tænker på, at vi senest havde flere end 8000 tilskuere, da Brøndby var på besøg hos os i sidste sæson, fastslår han.

