Stopper karrieren: Her er hans nye job

Thomas Kristensen har i dag i et opslag på sin Instagram-profil offentliggjort, at han går på pension. Den tidligere landsholdsspiller skal dog ikke kede sig det næste stykke tid.

Den tidligere landsholdsspiller starter nemlig allerede fredag som U19 assistenttræner i Lyngby. Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

- Jeg starter allerede om en time. Det er lige på og hårdt, fortæller han til Ekstra Bladet.

Fodboldspillerens kontrakt i FC Helsingør udløb denne sommer, og han fortæller, at det kom lidt bag på ham, at han ikke skulle fortsætte med at spille i klubben.

- Jeg har brugt et par uger på at lande og sige, at sådan skulle det ikke være. Da jeg så fik det her tilbud om at være U19 assistenttræner i Lyngby, gjorde det beslutningen om at trække mig tilbage væsentlig lettere, fortæller Thomas Kristensen.

Han tøvede derfor heller ikke med at sige ja til tilbuddet.

- Jeg vidste, at jeg ville gerne blive i fodbold-verdenen, og jeg vil gerne hjælpe unge mennesker, siger han.

Han indrømmer, at det bliver hårdt ikke at skulle være med på banen, når Superligaen starter, men at hans nye job kan henlede hans tanker på noget andet. Han glæder sig til sin nye rolle på trænerbænken.

Thomas Kristensen indstiller fredag sin karriere. Foto: Anthon Unger

- Hvad glæder du dig til?

- Den der daglige rolle med at møde ind til træning og samtidig få en anden rolle med at hjælpe unge mennesker. Forhåbentlig kan de bruge mange af de redskaber og den viden, jeg har, fortæller han.

Thomas Kristensen debuterede i Superligaen for Lyngby, og han vender dermed tilbage til klubben med glæde.

Derudover har han spillet 220 kampe for FC København og 84 for FC Nordsjælland, samt syv kampe for det danske A-landshold og fire kampe for ligalandsholdet.

Han har ligeledes spillet i udlandet i den hollandske klub ADO Den Haag og den australske klub Brisbane Roar FC.

