Stor jubel i Lyngby: Vinder stadionudbud

Lyngby Boldklubs ejerkreds, Friends of Lyngby, har vundet et udbud og kan nu gå i gang med et nyt stadionprojekt.

Det skriver Lyngby, der spiller i den næstbedste danske fodboldrække, på sin hjemmeside torsdag.

Lyngby-direktør Andreas Byder kalder det en historisk dag for klubben og for Lyngby-Taarbæk Kommune.

- At Lyngby Boldklub via ejerskabet Friends of Lyngby nu bliver herrer i eget hus, var en fjern vision for fire år siden.

- Stort set alle klubejere har gennem årene forsøgt, men nu fandt vi endelig en fælles platform og et projekt, der har borgerne, virksomhederne, klubben og tilskuerne i centrum, siger Andreas Byder til klubbens hjemmeside.

Udbudsprocessen har varet i mere end tre år. Projektet omhandler ud over stadion også boliger og et sundhedshus.

Som en del af stadionbyggeriet er det planen, at der skal opføres både studieboliger, seniorboliger, et 1500 kvadratmeter stort sundhedshus og lokaler til såvel erhverv som offentlige formål.

Selve stadion skal opgraderes til at opfylde superligakravene og udformes som et lukket stadion med fire overdækkede tribuner og i alt 6.500 tilskuerpladser.

- Det bliver et stadion for alle, hvor vi viderefører de bedste af de tiltag, vi har lanceret de senere år, herunder en udvidet, overdækket fanzone med endnu mere plads til familierne.

- Det bliver et stadion for hele byen. Et levende sted fyldt med foreningsliv, kultur, idræt og fodbold på højeste niveau, og vi glæder os virkelig til at byde inden for, siger Andreas Byder.

Direktøren forventer, at selve byggeriet startes op i 2023 med et trecifret millionbeløb i samlet projektsum. Han tør ikke lægge sig fast på, hvornår stadionfaciliteterne vil stå klar.

Det står i kontrast til situationen for fire år siden, hvor klubben var tæt på at gå konkurs, men reddede sig med hjælp fra økonomisk støtte fra den nuværende ejerkreds.

Lyngby skal i foråret forsøge at rykke op i Superligaen. Lige nu er holdet placeret på tredjepladsen i 1. division med et point op til Hvidovre og tre til Helsingør. De to bedste rykker op.