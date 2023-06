Stort Lyngby-salg lurer: Står med gode kort

Lucas Hey har kun ét år igen af aftalen og det trækker derfor op til stort sommersalg i niveauet 14-16 mio. kr. for Lyngby-stopperen

Transfervinduet er lige skudt i gang.

Forude venter en hektisk tid, hvor der kommer til at ske mange klubskifter i Superligaen.

Én af dem, der med stor sandsynlighed får ny arbejdsgiver, er Lyngbys stortalent Lucas Hey.

For den 20-årige midtstopper står med alle trumferne på hånden her i sommervinduet.

Lucas Hey (bagest) har imponeret stort i Lyngby. Han ligner et stort salg for klubben i sommervinduet. Foto: Jens Dresling.

Tøver med forlængelse

Han har fået sit gennembrud i Superligaen, har vist enormt potentiale og så nok så væsentligt: Han har kun ét år igen af sin kontrakt med Lyngby.

Det faktum sætter Lyngby under stort pres i sommerens transfervindue.

Som Ekstra Bladet forstår det, har klubben længe stået klar med blæk og papir for en forlængelse, mens Lucas Hey og hans bagland slet ikke har travlt med at lave en ny aftale.

For han står i en gylden position lige nu.

Med et scenarie, hvor der kun er ét år til kontraktudløb, kan Lyngby blive tvunget til at sælge guldfuglen, der fik 24 kampe i Superligaen i denne sæson.

Som rygterne i markedet indikerer, håber Lyngby - hvis han bliver solgt - at lande et salg i omegnen af 14-16 mio. kr., hvis han skal skydes af her og nu.

Udfordringen for dem er, at prisen kun kommer til at gå én vej og det er stejlt nedad frem mod kontraktudløb næste sommer.

Lucas Hey i duel mod AaBs Iver Fossum. Lyngby-talentet står med alle trumferne for at blive solgt i sommerens transfervindue. Foto: Jens Dresling.

På fornem liste

Lucas Hey debuterede i Superligaen i maj 2021. Siden spillede han enkelte kampe for klubben, da de rykkede op i Superligaen året efter.

Denne sæson har været det helt store gennembrud, der også har bragt ham ind på Golden Boy-listen blandt de 100 største talenter i Europa.

Lucas Hey er placeret som nummer 64 på listen over de største talenter, hvor der for første gang nogensinde er 10 danskere på listen.

Lyngbys største salg i en periode indenfor de seneste 20 år var Maurits Kjærgaards skifte til Red Bull Salzburg for fire år siden. Det var et salg, der indbragte i niveauet 20 mio. kr.