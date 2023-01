Superliga-angriber skifter til USA

Lyngby-angriberen Emil Nielsen forlader dansk fodbold for at spille for Orange County i den næstbedste nordamerikanske fodboldrække, UCL.

Det oplyser begge klubber mandag aften på deres hjemmesider.

29-årige Emil Nielsen, der har spillet 84 kampe og scoret 22 mål for Lyngby, glæder sig til at tage hul på en ny udfordring.

- Jeg føler mig helt klar til en ny udfordring efter nogle gode år i Lyngby. Det bliver sjovt at åbne et nyt kapitel i karrieren.

- Jeg har været rigtig glad for min tid i Lyngby, og jeg skylder en kæmpe tak til alle dem, jeg har delt min hverdag med de sidste tre et halvt år, siger Emil Nielsen.

Lyngby er placeret sidst i Superligaen med blot 8 point efter de første 17 kampe.

Nicas Kjeldsen, der er fodboldchef i Lyngby, kalder Emil Nielsen for en profil i klubben.

- Han er i sin tid her blevet en af fansenes favoritter, og med god grund. Emil er en fantastisk fyr, som hver eneste dag har smittet hele klubben med sit humør. Det kommer vi til at savne.

- Den seneste halvsæson har Emil desværre kæmpet med spilletiden, og derfor har vi kigget på muligheden for, at Emil kan få en frisk start og en ny udfordring i udlandet.

- Det er nu lykkedes, og vi er glade for at hjælpe Emil videre til en spændende klub og en helt ny oplevelse, siger Nicas Kjeldsen.

I Orange County bliver Emil Nielsen holdkammerat med den danske midtbanespiller Daniel A. Pedersen. De to danskere havde en enkelt sæson sammen i AGF i 2015/2016.