Superliga-klub bekræfter: Mundtlig aftale med Sigurdsson

Det har trukket en del overskrifter det sidste stykke tid, og nu tager Lyngby bladet fra munden.

Superliga-klubben er i dialog med den tidligere Premier League-stjerne Gylfi Sigurdsson om et skifte.

Det skriver de på deres hjemmeside.

Her lyder det fra fodboldchef Nicas Kjeldsen, at Sigurdsson måske snart kan kalde sig Lyngby-spiller, hvis 'alt går vel'.

– Vi har været i dialog med Gylfi i knap 14 dage, og i den proces har vi fundet en fælles interesse i, at Gylfi skal blive Lyngby-spiller. Vi har en mundtlig aftale og plan på nuværende tidspunkt, men der er mange ting, som fortsat skal falde i hak.

'Hav tålmodighed'

Nicas Kjeldsen nævner blandt andet, at de skal have et overblik over islændingens fysiske forfatning, da det efterhånden er en del tid siden, han senest har spillet en kamp.

Sportschefen erkender, at det er 'usædvanligt', at de på denne måde melder ud om en potentiel aftale.

- Det er lidt usædvanligt, at vi på denne måde melder ud, når vi ikke er i mål. Vi kan godt mærke på både medier, fans og sponsorer at der er meget stor positiv interesse, og det er vi som udgangspunkt glade for, siger han og understreger, at folk skal være tålmodige lidt endnu.

Godt forhold til træner

Onsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at Gylfi Sigurdsson befandt sig i Danmark for at tale nærmere om en eventuel aftale.

Han kender Lyngby-cheftræner Freyr Alexandersson godt fra deres fælles tid på det islandske landshold, hvor Alexandersson var assistenttræner fra 2018 til 2020.

Og så har han en personlig relation til den nu tidligere Lyngby-angriber Alfred Finnbogason, som har skiftet klub, men som også har været med til at etablere kontakt til den islandske stjerne.