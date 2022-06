Superliga-klub henter bomber

Som Ekstra Bladet rapporterede forleden, har Lyngby Boldklub lavet en aftale med Mathias Kristensen.

Det oplyser klubben nu på sin hjemmeside.

Den 201 centimeter høje angriber blev i den forgangne sæson kåret til Årets Spiller i NordicBet Ligaen, og han udtalte i den forbindelse, at han føler sig klar til at spille Superliga-fodbold igen.

Han har tidligere optrådt for AC Horsens i landets bedste fodboldrække.

Nu er det imidlertid Lyngby, der får glæde af angriberen, som hentes i Nykøbing FC, hvor det blev til 20 scoringer i 34 kampe i den forgangne sæson.

- Vi glæder os til at få tilført nogle dimensioner til vores hold med MK. Han er eminent til at holde i bolden, sparker som en hest, og i de seneste sæsoner har han vist, at han er en rigtig målscorer. Mathias har nogle spidskompetencer, vi ikke har i truppen, og vi er glade for, at han valgte os, siger fodboldchef Nicas Kjeldsen.

Parterne er blevet enige om en aftale, der løber indtil sommeren 2025.