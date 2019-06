Superliga-oprykker forlænger med anføreren

33-årige Martin Ørnskov tager en tørn mere for Lyngby efter oprykningen til Superligaen

Han var med til at vinde brozemedaljer i 2017, siden oplevede han den truende konkurs på nærmeste hold og den følgende nedrykning fra Superligaen. Men han stod også forrest, da oprykningen til Superligaen blev sikret for nylig.

Og nu tager Martin Ørnskov, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, en ny tørn med Lyngby.

Den 33-årige midtbanespiller ser ud til at forlænge sin aftale for yderligere ét år, så Lyngby er sikret en af de rutinerede kræfter, når oprykkerne skal forsøge at sikre overlevelse i den kommende sæson.

Martin Ørnskov kom til Lyngby i 2016 efter tre sæsoner i Brøndby. Han har været anfører og den mest rutineret drivkraft på mandskabet, der er bygget op omkring mange unge, talentfulde spillere.

Nu får Ørnskov rigeligt at se til i den kommende sæson, hvor det bliver en barsk kamp for overlevelse. Tre mandskaber skal ud af Superligaen i den kommende sæson efter strukturen bliver ændret fra 14 til 12 mandskaber i sæsonen 2020/21.

Lyngby bliver helt sikkert ét af de mandskaber, der kommer til at kæmpe en kamp for overlevelse.

Lasse Fosgaard forlængede i øvrigt sin aftale med Lyngby for den kommende sæson i weekenden.

De har reddet Lyngby Investorerne, der kalder sig Friends of Lyngby, består af:



Karsten Hjarsø

Jens Jensen

Mikkel Bo Jensen

Mads Byder

Tommy Petersen

Frederik Heegaard

Birger Jørgensen

Kurt Bo Jensen

Jan Poulsen

Lars Bendixen

Andreas Bjelland

Thomas Kofoed Hansen

Erik Frikke

Leif Rørbøl

Henrik Blom

Luca Burmeister

Jørgen Spange

John Lindgaard

Henrik Schimming

