Superliga-oprykker forstærker sig med AGF-flop

André Riel fik ophævet sin kontrakt med AGF for en uge siden. Nu er han tæt på et skifte til oprykkerne fra Lyngby

André Riel blev aldrig en succes i AGF og fik for en uge siden ophævet kontrakten med aarhusianerne et år før tid.

Den 29-angriber ser dog ikke ud til at skulle gå arbejdsløs ret længe.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skifter Riel til oprykkerne fra Lyngby Boldklub og fortsætter dermed i Superligaen trods den manglende succes hos AGF.

Her kommer han til at kæmpe om spilletiden med blandt andre topscorer Jeppe Kjær.

André Riel kom til AGF i sommeren 2017 fra Helsingør på transfervinduets sidste dag, da Glen Riddersholm var chef. Efter at have været med til at sikre nordsjællænderne oprykning til Superligaen, scorede han fire gange i begyndelsen af sæsonen, inden AGF slog kløerne i ham, kort før transfervinduet lukkede.

Superliga-mål i AGF-trøjen blev det dog aldrig til, og han spillede blot 15 minutter i hele den netop overståede sæson.

Derfor var det også naturligt, at AGF's cheftræner, David Nielsen, lod angriberen gå - og det bliver altså til netop David Nielsens tidligere klub.

André Riel har haft en omskiftelig tilværelse i det meste af karrieren, som også har budt på ophold i blandt andet Vendsyssel og Fremad Amager.

