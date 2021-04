Superliga-træner: Danmark er en børnehave

Lyngby-træner Carit Falchs CV skiller sig noget ud i forhold til kollegaerne i Superligaen.

Den 44-årige cheftræner, der står i spidsen for Lyngbys overlevelseskamp, har været ungdomstræner i en række sjællandske klubber, men mere bemærkelsesværdigt har han også været U21-landstræner i Litauen og cheftræner for Enosis Neon Paralimniou fra Cypern.

De noget aparte fodboldadresser har givet Carit Falch nogle hår på brystet, som nu kommer ham til gode.

- Der har jeg udviklet mig ekstremt meget, for der kommer man ud i en rå verden. Danmark er en børnehave. Det er hårdt derude. Karim Zaza ringede til mig på et tidspunkt og sagde: 'Jeg kender dig sgu ikke, Carit, men jeg har læst en artikel om dig, og jeg ville egentlig bare sige, at jeg ved, hvor svært det er at tage ud. Så det at du, no name, har fået job er vildt imponerende.'

- Det er jeg egentlig glad for, at en som Karim har set. Han ved nok ikke, at det faktisk var ret vigtigt for mig at blive anerkendt for det, siger han til Tipsbladet.

Både opholdet i Litauen og opholdet på Cypern sluttede i utide, men han nåede at mærke, hvor hårdt livet som cheftræner kan være i udlandet.

- Jeg tror ikke, at så mange i Danmark forstår, hvor svært det egentlig er. Det er små lande, men verden er så stor. Hvorfor i alverden skulle de tage en dansk træner? I begge jobs var jeg gennem en lang ansættelsesproces. Det er faktisk det, jeg er mest stolt af: At jeg lykkedes med at overbevise de her mennesker om, at jeg, Carit fra Danmark, var den helt rette til at styre Litauens U21-landshold og et hold i Premier League på Cypern, siger Carit Falch og tilføjer:

- Jeg var alene ude begge steder. Jeg har ikke fået bygget en familie. Det er et af de store afsavn ved den vej, jeg er gået. Jeg havde personlige kriser begge steder, hvor jeg virkelig overvejede mit liv; hvad er meningen med det her, og hvad er målet? Er det egentlig det værd?

- Det var en af årsagerne til, at jeg stod på vippen til at komme til Danmark og ikke var så modstandsdygtig i de situationer, hvor andre faktorer betød, at jeg forlod de jobs.

