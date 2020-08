Superliga-transfer: På rov hos konkurrent

De overlevede med nød og næppe i Superligaen efter et vanvittigt drama mod Hobro.

Nu har Lyngby forstærket sig frem mod den kommende sæson.

Klubben har hentet Christian 'Greko' Jakobsen på en toårig kontrakt hos SønderjyskE.

- Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes os at lande en aftale med 'Greko'. Vi får en rigtig dygtig spiller, der i sidste sæson var topscorer for SønderjyskE og vandt Sydbank Pokalen, siger Lyngbys sportschef Birger Jørgensen til klubbens hjemmeside.

- Han kan med sine åbenlyse kvaliteter hjælpe os – særligt på den sidste tredjedel af banen, hvor han jo allerede har bevist, at han er en snu og målfarlig spiller, der kan gøre ondt på alle hold i rækken.

- 'Greko' har hele vejen vist stor interesse for vores klub, og til sidst valgt vores Lyngby-projekt til. Vi er ikke tvivl om, at han bliver en fanfavorit og en profil, så vi glæder os til samarbejdet og til at se 'Greko' i kongeblåt, siger sportschefen.

Offensivspilleren skal fremover optræde for De Kongeblå. Foto: Jens Dresling

Ville hjem til Sjælland

'Greko' havde kontraktudløb om fem måneder i Haderslev, hvor han nåede at spille 112 kampe og score 27 mål. Efter tre og en halv sæson i Jylland ville han gerne tilbage til Sjælland.

- Christian Jakobsen har været en god spiller for os i flere sæsoner, men han har også flere gange ytret et stort ønske om at vende hjem til Sjælland, og da Lyngby Boldklub nu har ønsket at købe ham fri af kontrakten, har vi accepteret et salg, fordi det også var vores sidste mulighed for at få en transferindtægt på ham, idet hans kontrakt udløber til nytår og en forlængelse ikke lå i kortene, siger SønderjyskE-sportschef Hans Jørgen Haysen.

Offensivspilleren har også en fortid i Brøndby, Hvidovre og Roskilde.

Der har været gang i svingdøren hos SønderjyskE de seneste dage. Det tidligere Schalke-talent og angriber Haji Wright er hentet til, mens pokalvinderne også har forstærket sig på målmandsposten med australske Lawrence Thomas.

Dansk angriber havde aftale, men så blev de HELT forkerte fyret - læs mere her (+)

Watts karakterer: Slagter Kevins bøddel

AGF foran hektisk transfersommer

Superligaen Indefra: Gyser kostede guldfest