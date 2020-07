Svinger armen i hovedet på egen holdleder

I de sidste sekunder af nedrykningsdramaet mellem Lyngby og Hobro eskalerede kampen. Det endte med slåskamp, en spytklat og tre røde kort.

Det ene røde kort tilfaldt Lyngby-profil Rezan Corlu, som var godt tosset. Han skulle forlade banen efter udvisningen, men efter slutfløjt hentede Lyngby-holdleder Henrik Sørensen ham tilbage, så han kunne juble med fansene.

På vej tilbage rammer Corlu holdlederen i hovedet med venstre arm, viser en video på det sociale medie Twitter. Ekstra Bladet kan ikke vise videoen af rettighedsmæssige årsager. Det florerer dog på Twitter.

- Rezan var i sine følelsers vold og var meget ked af det, der var sket. Så vælger han at skubbe til et metalbur, der står nede i vores fanzone, og så svinger han armen lidt mere igennem og rammer mig på mundtøjet, men der er ikke andet i det, siger Lyngby-holdleder Henrik Sørensen til Ekstra Bladet.

- Jeg skulle bare lige tjekke, at jeg ikke har flækket læben. Rezan gav mig en pæn undskyldning bagefter.

- Han føler sig uretfærdigt behandlet og har været henne for at beskytte en medspiller efter en voldsom tackling og giver et lille skub. Det kan man altid diskutere, om man skal eller ej. Han bliver efterfølgende spyttet i hovedet, og det går ham meget på. Han var rigtig ked af at skulle have det røde kort og starte hans tid i Brøndby med nogle karantænedage, siger Henrik Sørensen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Rezan Corlu om episoden, men det har endnu ikke været muligt.

Rezan Corlu kan se frem til karantæne i starten af den nye sæson for Brøndby, medmindre Lyngby appellerer det røde kort. Det koster dog 25.000 kr., hvis klubben ikke får medhold i appellen. Foto: Lars Poulsen

Kristian Maimann, der er kommerciel chef i Lyngby Boldklub, mener ikke, at, det er en bevidst handling fra Rezan Corlu.

- Vi har set videoen og snakket med Henrik, men som han også har fortalt dig, så er det et uheld, at Rezan rammer Henrik, da han slår til det metalbur, man også kan se på videoen.

- Intentionen er jo hverken at slå eller på anden vis skade Henrik, det, synes jeg også, er tydeligt i videoen. Rezan har sagt undskyld for sit uheld, og så er der ikke mere i det, skriver Kristian Maimann i en mail til Ekstra Bladet.

Rezan Corlu stod for et drømmemål i kampen mod Hobro, men blev også udvist og ramte efter slutfløjt Lyngbys holdleder i hovedet med en arm. Foto: Lars Poulsen

Danset på bordene

Senere på aftenen fik både Rezan Corlu og resten af Lyngby-truppen fejret overlevelsen.

- Han fejrede senere med os andre. Jeg sluttede ikke festen. Jeg var hjemme ved halv tre tiden. Der var gang i festen, og det skulle der også være.

- Jeg drikker ikke selv alkohol, så jeg har ikke været oppe i samme gear som de andre, men der blev da danset på bordene, siger Henrik Sørensen.

Tirsdag spiser Lyngby-truppen frokost sammen og går så på ferie.

Det taler de om, når kameraerne slukkes i Superligaen - derbyer mellem FCK og Brøndby fik baghjul. Læs mere her (+)

Ekstra Bladets dommerekspert, Benjamin Leander, er utilfreds med flere fans. Læs mere her (+)

Se alle målene fra nedrykningsdramaet her:



Se highlights fra den vanvittige kamp her. Video: Discovery Networks Danmark

Foto: Lars Poulsen 1 af 13 2 af 13 3 af 13 4 af 13 5 af 13 6 af 13 7 af 13 8 af 13 9 af 13 10 af 13 11 af 13 12 af 13 13 af 13

Se også: Corlu håber Brøndby anker: Utilfreds med spyt i hovedet

Se også: Mål-helt kastede op tre gange