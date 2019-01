Tidligere Lyngby-direktørs aflønning kan være i strid med loven

Da Lyngby BK's tidligere ledelse solgte klubben for 11 måneder siden, blev et mørkt kapitel i de kongeblås historie arkiveret. Siden har skeletter med jævne mellemrum dog kigget ud skabet.

Senest har de revisorer, som gennemså Lyngbys regnskab, påpeget, at den kan have overtrådt loven, da den udbetalte løn til sin tidligere direktør.

To eksperter, som tipsbladet.dk har talt med, vurderer også, at aflønningen kan have været i strid med loven. Det kan i værste fald koste Lyngby en bøde.

Den pågældende direktør afviser dog, at hans aflønning skulle være på kant med loven.

Et vink med en vognstang

Der var rigeligt at tage fat på, da Lyngby Boldklub udsendte regnskab i december. Først og fremmest underskuddet på 35 millioner kroner, dernæst ejerkredsens forpligtelse til at holde hånden under klubben for at sikre sin licens til at spille 1. division.

Det var dog også værd at notere sig, hvad revisorerne fra Deloitte skrev. Under overskriften 'Overtrædelse af kildeskatteloven' påpegede revisorerne, at udbetalinger til den tidligere ledelse kunne være i strid med loven.

'Uden at tage forbehold skal vi rapportere, at selskabet har udbetalt vederlag, primært til den tidligere ledelse, som er fratrådt 9. februar 2018, uden at indeholde A-skat og AM-bidrag. Forholdet kan være i strid med kildeskatteloven' lød det fra Deloittes revisorer.

Tipsbladet.dk har spurgt Skattestyrelsen, men den har tavshedspligt og må ikke oplyse, om der eller har været en sag fra Lyngby Boldklub. Det bør dog som minimum undersøges, siger Lars Kiertzner, der er chefkonsulent i organisationen FSR - danske revisorer.

- Det er et vink med en vognstang til myndighederne, om her er der noget, de burde undersøge. Skattevæsenet burde læse sådan en påtegning og sige: 'Okay, dem skal vi have fat i'.

Direktør: Jeg kan ikke se problemet

Lyngbys seneste regnskab gælder for 2017/18-sæsonen, der bød på en dans med konkursdøden og en feberredning fra investorerne Friends of Lyngby i februar måned. Den nuværende bestyrelsesformand, Tommy Petersen, fortæller, at det forhold, som revisorerne slår ned på, har at gøre med aflønningen af den tidligere direktør Jesper Gotfredsen.

- De havde valgt, at i det regnskabsår, vi overtog, blev han aflønnet ved at sende fakturaer fra sit selskab. Det må man ikke. En direktør skal være ansat i selskabet. Du må gerne sende fakturaer, hvis du har en kommunikationsopgave, men en direktør skal i henhold til selskabsloven være ansat som lønmodtager, siger formanden.

Jesper Gotfredsen, der også var direktør i moderselskabet, Hellerup Finans, hvis konkurs kastede Lyngby BK's fremtid i alvorlig fare, kan dog ikke se noget problem med løsningen.

- Jeg var jo registreret direktør i selskabet, men havde ikke min daglige gang, og aftalen var, at som direktør har man enten en direktørkontrakt, eller også er man på en form for konsulentkontrakt. Det kan sagtens lade sig gøre. Det sker hver dag i Danmark. Så jeg kan ikke se problemet i det.

- Men det er rigtigt, at jeg var på en konsulentkontrakt, som jeg fik et mindre beløb for for at have siddet i mange måneder, siger han til tipsbladet.dk.

- Det var ikke en løn, det var et honorar. Det kan man godt få som administrerende direktør. Man er ikke lønmodtager på den måde, jeg var ikke funktionær i selskabet.

Den udlægning køber de to eksperter, som tipsbladet.dk har talt med, dog ikke. De mener ikke, at man som administrerende direktør kan få sin løn udbetalt som konsulenthonorarer.

- Det kan man sædvanligvis ikke, så jeg vil sige, at jeg er enig med den revisor, som har sagt, at det formentlig er i strid med kildeskatteloven. Man kan ikke i et ansættelsesforhold fakturere timer for at være ansat der. Hvis det er et fast ansættelsesforhold, er det omfattet af kildeskattelovens bestemmelser om A-skat. Sådan er det. Det er jeg ret sikker på, at SKAT vil komme frem til også, siger Lars Kiertzner.

- Spørgsmålet er, om der ligger et ansættelsesforhold, eller om der ikke gør. Det lyder til, at der ligger et ansættelsesforhold her. Det har revisor åbenbart også lagt til grund, at der gjorde.

- Der er bestemt dækning for at sige, at det kan være i strid med loven, hvis det er en administrerende direktør, der fakturerer sin løn som konsulentydelse. Det er meget usædvanligt, må jeg sige. Jeg tror ikke, den holder.

Forstår revisors spørgsmålstegn

Ole Friis, der er ph.d. ved Syddansk Universitet, lægger sig op ad Lars Kiertzners og Deloittes revisorers udlægning.

- Det er spørgsmålet, om man kan være ansat på en konsulentkontrakt, uden der trækkes A-skat af det. Det er det, revisor sætter et fornuftigt spørgsmålstegn ved. Jeg forstår godt revisor; reglerne for det her er blevet strammet helt vildt op, siger Friis, der blandt andet beskæftiger sig med revision i sin forskning.

- Mulighederne for, at han opfylder kravene er meget, meget små. Jeg kan ikke sige, at han ikke gør det, men mulighederne er meget små.

Der er en enkelt undtagelse i reglerne, påpeger Ole Friis, som kan tale for Jesper Gotfredsens udlægning, nemlig hvis man er ansat i moderselskabet. Gotfredsen var som nævnt direktør i Hellerup Finans også, men hans egen udlægning strider med normal praksis på det område, mener SDU-forskeren.

- Det kan være, at han har brugt den regel, men det er jo ikke det, han har sagt. Det, han har udtalt til dig, er, at han var ansat som konsulent.

Ifølge Ole Friis vil man normalt sprede hans løn ud på begge selskaber, altså Hellerup Finans og Lyngby Boldklub, ikke ansætte direktøren som konsulent I datterselskabet.

- Så vil det være sådan, at han skal indeholde A-skat. For det er samme koncern. Jeg er også helt sikker på, at revisor ikke skriver det der, hvis de ikke mener, der er et eller andet galt i forhold til gældende regler, siger han og tilføjer:

- Men det ikke er ensbetydende med, at SKAT er blevet unddraget skattebetalingen.

Den sidste pointe er en vigtig én. Tipsbladet.dk er ikke bekendt med, at Jesper Gotfredsen eller Lyngby Boldklub har snydt skattevæsenet for penge. Dem kan han have indbetalt senere. Men metoden, han har fået udbetalt sin løn med, kan være i strid med loven.

Hvis skatten skal betales

Tipsbladet.dk har været i kontakt Skattestyrelsen, som ikke må udtale sig om virksomheder eller personers skatteforhold. Styrelsen fortæller dog, at den generelt udfører kontrol rettet mod revisoranmærkninger.

Jesper Gotfredsen siger, at han ikke er blevet mødt med nogen krav fra hverken skattevæsenet eller Lyngby Boldklub. Hvis Skattestyrelsen følger Lars Kiertzners opfordring om at undersøge sagen, kan både den tidligere direktør Gotfredsen og Lyngby blive opkrævet at betale den manglende skat. Hvis styrelsen altså konkluderer, at der skal betales noget.

- Gennem indberetningen vil skatten blive opkrævet hos lønmodtageren. Betaler lønmodtageren ikke skatten, kan Skattestyrelsen i de fleste tilfælde opkræve den hos selskabet, fordi selskabet ikke i første omgang opfyldte sin pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag, da lønnen blev udbetalt, skriver styrelsen i et generelt svar.

Ole Friis påpeger desuden, at virksomheder kan få bøder for ikke at tilbageholde A-skatten rigtigt. Det samme fremgår i øvrigt af selve kildeskatteloven.

