Tidligere Premier League-stjerne er i København

Et opsigtsvækkende skifte kan være på vej.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger befinder den tidligere Everton-stjerne Gylfi Sigurdsson sig i København for at tale nærmere med Lyngby Boldklub.

Det har det islandske medie Fotbolti også berettet.

De seneste uger og dage har Lyngby og Sigurdsson talt sammen om, hvordan et eventuelt samarbejde kunne se ud, og nu er islændingen så taget til Danmark for at tale nærmere om det hele.

Sigurdsson kender Lyngby-cheftræner Freyr Alexandersson godt fra deres fælles tid på det islandske landshold, hvor Alexandersson var assistenttræner fra 2018 til 2020.

Og så har han en personlig relation til den nu tidligere Lyngby-angriber Alfred Finnbogason, som har skiftet klub, men som også har været med til at etablere kontakt til den islandske stjerne.

Sigurdsson og Lyngby taler sammen. Foto: Alex Livesey/Ritzau Scanpix

I søndags efter Superliga-sejren over Randers satte cheftræneren også ord på Sigurdsson.

- Det vil aldrig blive en erstatning en-til-en (efter salget af Alfred Finnbogason, red.), men der er dialog mellem Lyngby og Gylfi. Jeg vil nok sige, at chancerne for det er 50-50.

- Jeg kan ikke gå ind i detaljerne om det, men vi har lagt en plan sammen, og hvis vi lykkes med planen, så er det realistisk, at han kan blive Lyngby-spiller.

- Lige nu er vi ikke der, men vi skal have færdiggjort planen sammen, så han kan blive klar til at spille fodbold igen. Når vi lykkes med det, kan alt ske.

33-årige Sigurdsson har spillet hele 318 kampe i Premier League for blandt andre Everton og Tottenham på den offensive midtbane. Han har dog ikke været i kamp i to år, efter han blev sigtet for seksuel krænkelse af en mindreårig, hvilket han tidligere i år blev frifundet for.

Hvis Sigurdsson ender med at skifte til Lyngby, bliver han den fjerde islænding i truppen. De har i forvejen Kolbeinn Finnsson, Andri Gudjohnsen og Sævar Atli Magnússon.