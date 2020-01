Vender hjem til Superliga-klub

Tidligere på mandagen kom det frem, at Mathias Hebo var blevet løst af sin lejeaftale kontrakt med oprykkerne fra Silkeborg, og nu er det kommet frem, at han rykker fra sin klub, Vejle, videre til en anden oprykker i form af Lyngby på en permanent aftale.

Det skriver Lyngby på klubbens officielle hjemmeside.

Her er der være tale om en kontrakt frem til sommeren 2023, som altså sender Hebo tilbage til den klub, som han forlod for omkring et års tid siden, da Lyngby var i vanskeligheder i 1. division og Vejle var i Superligaen.

Lyngsbys sportschef Birger Jørgensen glæder sig over gensynet med Hebo.

- Vi er glade for at kunne byde velkommen tilbage til Mathias, der var et godt bekendtskab, sidst han var i klubben. Han har vist en stor lyst til at blive en del af projektet igen, og vi tror på, at han kan hjælpe på den korte og lange bane, hvilket gælder både på og udenfor banen, siger han og fortsætter:

- Sportsligt har han det seneste halve år præsteret rigtigt fornuftigt, hvor han har vist solide takter og gode præstationer hos Silkeborg i Superligaen, og vi tror på, han kan løfte det endnu mere hos os, lyder det fra Birger Jørgensen.

Mathias Hebo nåede at spille 54 kampe for Lyngby, som han nu vender tilbage til.

Mathias Hebo skal igen tørne ud for Lyngby. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

