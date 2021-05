Veteran forlader Lyngby efter nedrykning

Når Lyngby efter sommerferien tager hul på tilværelsen på fodboldens anden klasse, bliver det uden Thomas Mikkelsen mellem målstængerne.

Den 37-årige veteranmålmand forlader klubben, når de sidste kampe i den igangværende sæson er overstået. Da udløber Mikkelsens kontrakt, og den bliver ikke forlænget.

- Vi har haft en god dialog, hvor vi har haft et ønske om at forny os på målmandsposten, og nedrykningen er en anledning til at kigge på fremtidens keepersetup.

- Så selv om Thomas fortsat besidder stor klasse, så føler begge parter, at det rigtige er at stoppe nu, så et nyt målmandsteam kan få chancen, siger klubbens administrerende direktør, Andreas Byder.

Thomas Mikkelsen er i gang med sine sidste uger som Lyngby-spiller. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Thomas Mikkelsen har spillet i Lyngby siden efteråret 2018. I første ombæring på udlån fra OB, siden på en fast kontrakt.

Han var med til at rykke klubben op i Superligaen i 2019 og har været Lyngbys førstevalg i målet gennem to sæsoner i den bedste række.

I november blev han for første gang udtaget til det danske A-landshold under noget usædvanlige omstændigheder, da coronapandemien var årsag til en lang række afbud til en testkamp mod Sverige.

Det fik landstræneren til at indkalde rutinerede Mikkelsen, der efterfølgende kunne se den danske 2-0-sejr fra udskiftningsbænken.

Lyngby mangler tre kampe i denne sæson. Men nedrykningen blev endegyldigt beseglet med et nederlag til Horsens i søndags.