Vild fest venter: - Vi ender med at smadre et klubhus

Skål!

Det er der helt sikkert blev råbt en helt masse gange blandt Lyngby-spillerne de seneste timer, efter klubben sikrede sig en ny sæson i Superligaen med 0-0 mod Horsens lørdag eftermiddag.

Og der venter en stor og vild fest, når klubben fra Sjælland vender hjem til Lyngby fra Jylland i løbet af aftenen.

Sådan var den klare besked fra Marcel Rømer og Frederik Gytkjær til den fremmødte presse efter nedrykningsdramaet i Horsens.

Marcel Rømer kræver tømmermænd hos truppen søndag. Foto: Jens Dresling

- Jeg tror i hvert fald, vi skal være ops på, at der ikke er nogen, der ryger til udpumpning. Det kommer til at gå fuldstændig amok. Det kan jeg godt love, var ordene fra Frederik Gytkjær, inden kaptajnen tilføjede:

- Vi havde en plan A og en plan B. Jeg tror, vi holder os til plan A. Fansene får i hvert fald selskab oppe i Lyngby i dag. Det tør vi godt love. Vi har oplevet overlevelser før, og der plejer vi at fejre det med dem.

Marcel Rømer, Frederik Gytkjær og kompagni skylder uden tvivl Silkeborg IF en stor tak. Kent Nielsens tropper vandt nemlig i Aalborg med 1-0 over AaB, og det betød, at Lyngby kunne nøjes med 0-0 grundet en bedre målscore en AC Horsens.

Og hvis du spørger Frederik Gytkjær, så kan festen i Lyngby godt ende med at stikke fuldstændig af.

Angriberen lover, at det går amok til festen senere. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

- Vi skal lige forsøge at få lidt mad i maven inden. Jeg har ikke ord for det. Jeg tror, vi ender med at smadre et klubhus. Det skal alligevel skiftes ud.

- Nogen fra bestyrelsen har arrangeret noget i Lyngby, og så skal vi i byen i aften – alle er velkomne. Det ville ikke overraske mig, hvis vi mangler et par stykker i morgen.

Søndag møder førsteholdstruppen ind klokken 13.00, men der er heldigvis givet grønt lys fra træneren til at komme med alkohol i blodet.

- De må gerne komme med tømmermænd. Det er jeg ligeglad med, sagde Freyr Alexandersson således efter den gigantiske triumf.

Derfor kræver Marcel Rømer ganske enkelt, at man møder ind og har det dårligt. Og hvis man ikke har det, bliver man straffet.

- Hvis man ikke møder op med tømmermænd i morgen, så er der bøde. Så har man ikke gjort det godt nok.