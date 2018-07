Voldsom uro efter Superliga-nedtur: Ny cheftræner under enorm beskydning

22. juni blev Mark Strudal præsenteret som ny cheftræner hos den Lyngby, der i den forgangne sæson rykkede ud af Superligaen.

Lyngby så frem mod en ny start med fokus på hurtig tilbagevenden til Superligaen, efter den havde skilt sig af med tidligere cheftræner Thomas Nørgaard

Men nu...

En måned senere lader det ikke til, at særligt meget er fryd og gammen hos de kongeblå nord for København.

Siden sin ankomst har Mark Strudal lagt sig ud med flere spillere. Og ikke mindst hans nylige beslutning om at fratage anførerhvervet fra hidtidige anfører Mathias Tauber har vakt voldsom uro i truppen. Det fortæller BT.

Tauber føler sig så dårligt behandlet af den nye chef, at han har ønsket at stoppe i klubben, og nu fortæller han flere episoder fra den første tid under Strudal, hvor truppen bestemt ikke har været på bølgelængde med den nye boss.

- På allerførste træningsdag havde vi også en situation, hvor jeg i kraft af min rolle som anfører gik op til Christian (Nielsen, assistenttræner, red.) og Mark og talte med dem, fordi der var lidt opstandelse i truppen over vores træningsplan, da der pludselig var lagt tre dobbelttræninger ind den uge.

- Der er ikke noget i vejen med mere og hårdere træning. Det vil vi gerne, men med så kort varsel har vi svært ved at få vores familieliv til at hænge sammen. Vi kan ikke nå at hente børn før klokken 17.00, og vores koner kan ikke ændre skema osv. Vi tjener ikke millioner, så vores bedre halvdel arbejder også for at få det hele til at hænge sammen. Det havde han ikke forståelse for. Ugen efter fik vi fem dobbelttræninger, siger han til BT.

Jeppe Kjær er blevet straffet for at komme 30 sekunder for sent til træning, lyder det fra Tauber. Foto: Anders Kjærbye/ Ritzau Scanpix

Også en anden mangeårig Lyngby-spiller, Jeppe Brandrup, er nu fortid i klubben. Han stoppede, da Strudal kom til klubben, fordi han ikke følte, at kemien mellem Strudal og spillerne var der.

Brandrup beskylder klubben for at lyve omkring hans eget stop tidligere på måneden.

- Jeg har også hørt, at klubben har fortalt, at det var deres valg ikke at forlænge med mig. At vi ikke kunne blive enige. Men det er ikke grunden. Det er simpelthen løgn, lyder det skarpt fra Jeppe Brandrup.

- Så vidt jeg forstår, er det ikke det eneste, de har løjet om. De sagde, at det var Tauber, der ikke ville være i klubben mere, og det kan ikke være mere forkert. Tauber elsker, ligesom mig, Lyngby, og det ved alle i truppen. Deres nye ledelsesstil flugter på ingen måde med klubbens værdier, siger han.

Ekstra Bladet har været i sms-kontakt med træneren, der ikke ønsker at udtale sig om spillere, der har forladt klubbem.

Imens Mark Strudal angiveligt kæmper med en utilfreds spilletrup, forsøger han samtidig også at styrke spillertruppen. Således skulle han og Lyngby være meget tæt på en aftale med den kontroversielle angriber Nicki Bille.

Strudal og Bille har en fælles fortid i FC Nordsjælland, hvor den flamboyante angriber strålede med masser af mål i Superligaen.

Læs mere om Billes mulige skifte her:

På vej til dansk klub efter voldssag: Nicki Bille er landet i lufthavnen

Trods FCK-skifte: Støtter stadig konkurrenten

Se også: Træner får sparket: Fyret efter kæmpe Superliga-nedtur