Lyseslukker for Superligaen

Regeringens forlængelse af de nuværende coronarestriktioner går ikke ud over afviklingen af Superligaen i fodbold og andre professionelle sportsgrene.

Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne, oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) på sin hjemmeside torsdag aften.

Men der vil fortsat ikke være mulighed for tilskuere frem til og med 28. februar. Det går ud over blandt andet Superligaen.

DIF oplyser, at der ikke er nogen undtagelser for forsamlingsforbuddet på fem personer, når det gælder tilskuere på fodboldstadion og i håndboldarenaen.

Tidligere har der i perioder været en ordning, som tillod op til 500 tilskuere, men det er der ikke åbnet op for i den seneste nedlukning.

- Det er ikke muligt i professionel idræt at have siddende publikum op til 500 personer hverken indendørs eller udendørs.

- Der er heller ikke en undtagelse i forhold til generalforsamlinger, skriver DIF på sin hjemmeside.

Breddeidrætten er fortsat lukket så godt som helt ned. Dog kan man træne udendørs i små grupper, hvis man er maksimalt fem personer.

- Der kan fortsat afvikles træning udendørs i grupper på maksimalt fem personer inklusive træner, oplyses det.

DIF bakker op om myndighedernes kamp for at holde coronasituationen under kontrol og har en opfordring til sine medlemmer.

- Til vores mange medlemmer, som for øjeblikket må undvære træningen i vores foreningsfællesskaber.

- Vi håber, at I alle vil holde fast i foreningsidrætten, som formentlig bliver vigtigere end nogensinde, når situationen igen giver mulighed for lempelser, lyder det fra DIF.

Superligaen går i gang tirsdag aften, hvor Randers FC åbner forårssæsonen hjemme mod AC Horsens.

