Mål-drama i Hobro: Sidstepladsen er stadig i spil

HOBRO (Ekstra Bladet): Det udviklede sig til endnu et seværdigt mål-drama, da Hobro var tæt på at smide en 3-0-føring væk.

Hobro lukkede ellers op for godteposen med et par klasse-scoringer fra blandt andre Mål-Pål, der huggede kuglen i kassen med en mindre frisparksperle.

Men bedst som hjemmeholdet troede, at kampen definitivt var lukket og slukket, valgte gæsterne at bringe fornyet spænding ind i opgøret. To hurtige scoringer på mindre end fem minutter fik for en stund tilskuerne på stadion til at klappe kaje.

Men med kniven for struben klarede hjemmeholdet skærene, og selvom det blev ualmindeligt spændende i de døende minutter, så sejrede Hobro 3-2 over Vendsyssel i Superligaens tidlige i Hobro.

Tredjepladsen i Pulje 2 er dermed stadig på spil i sidste runde i Gruppespillet.

Knald-eller-fald

Hobro var nemlig pisket til sejr 2. Påskedag i opgøret mod Vendsyssel, hvis mandskabet fra Mariagerfjord skulle gøre sig forhåbninger om at undgå den tarvelige sidsteplads i Gruppespillets Pulje 2.

Dog var Hobro inden mandagens duel uden en eneste sejr i de seneste SYV Superliga-kampe – og det var sågar kun blevet til spinkle to point i Gruppespillets fire foregående kampe.

Blot et enkelt point var til gengæld nok for Vendsyssel, hvis klubben skulle navigere sikkert uden om sidstepladsen i Superligagens Pulje 2.

Mandagens tidlige Superliga-dyst var det fjerde møde i indeværende sæson mellem de to kombattanter – og Vendsyssel havde endnu til gode at slå Hobro.

Reddet på stregen

Hobro dominerede kamp-billedet i de indledende minutter. Vendsyssel derimod stod sikkert i defensiven og clearede uden problemer Hobros indlæg i feltet.

Først slap Vendsyssels bagkæde med skrækken, da keeper Nicolai Flø helkiksede med et horribelt udspark, der med nød og næppe blot endte som et uskyldigt Hobro-indkast.

Topscorer bor på syv kvadratmeter hjemme hos sine forældre

Derefter var den helt gal i Hobro-defensiven, da Rasmus Minor Petersen mistimede sit indgreb på en høj bold og lod gæsternes Al-Hadji Kamara slippe fri alene med Hobros målmand Jesper Rask.

Kamara headede bolden over Rask og mod et åbent bur, men Yaw-Ihle Amankwah ilede mirakuløst tilbage til undsætning og fik en smule kluntet i to forsøg reddet kuglen på stregen og losset den ud af kommunen.

Et øjeblik senere var brandvarme Kamara minsandten på spil igen i Hobro-feltet efter skidt forsvarsspil igen af Minor Petersen. Kamara sparkede en flad bold mod det lange hjørne, men Rask fik lige akkurat lappen på.

Klasse-kasse ud af det blå

Gæsterne havde tre store chancer for at bringe sig i front, men forpassede muligheden, og Hobro kæmpede derfor ufortrødent videre.

Selvom Hobro-mandskabet var overladt med initiativet og boldbesiddelsen, havde de alligevel svært ved at spille sig frem til de helt store offensive aktioner på banens sidste tredjedel.

Men lige som hjemmeholdet svælgede i markante fejlafleveringer og et haltende tempo, dukkede Edgar Babayan op i venstre side og smækkede bolden resolut og køligt op i net-taget i det lange hjørne efter en fiks frispilning og smart forarbejde af Emmanuel Sabbi.

Og ud af det blå efter 34 minutters spil kunne Babayan og holdkammeraterne fejre, at deres første afslutning på kassen blev vekslet til en forbavsende 1-0-føring foran en flok tavse Vendsyssel-tilskuere.

FCK's målkonge åbnede restaurant: Nu er han tilbage

Det gav tro på tingene for Peter Sørensens tropper, og ikke meget mere end små fem minutter senere stod det pludselig 2-0 til Hobro!

Et Hobro-angreb blev i første omgang clearet et par meter ud foran Vendsyssel-feltet lige i fødderne på en umarkeret Vito Hammershøj Mistrati, der efter et enkelt træk valgte at hamre kuglen stenhårdt og fladt i det nederste venstre hjørne uden chance for Flø.

Kamara trykkede godt nok af fra distancen i dommerens overtid i 1. Halvleg i den modsatte ende. Men bolden skruede i en blød bue uden om et tætpakket målfelt og kolliderede med stolpen.

Mål-Pål på med frisparks-perle

Kaptajnen Alexander Juel Andersen måtte udgå i 1. Halvleg med en skade, mens Sander Fischer udgik i pausen. To tredjedele af gæsternes oprindelige bagkæde var dermed ude af drift i 2. Halvleg.

Og netop indskiftede Dylan McGowan i gæsternes defensiv kom hurtigt til at spille en uheldig hovedrolle, da han bremsede en fremadstormende Pål Alexander Kirkevold i en giftig kontra-mulighed.

Forseelsen blev takseret med et guld kort af dommer Jens Grabski Maae til stor frustration for Peter Sørensen, der gerne havde set et rødt kort blive trukket op af baglommen i stedet.

Frisparket blev eksekveret på sublim vis af Mål-Pål, der spektakulært sparkede over muren og op i målhjørnet, mens Flø måbende så til. Og så stod det 3-0 efter 54 minutter.

Gæsterne var nu presset til at træde længere frem på grønsværen – og det gjorde de succesfuldt!

På mindre end fem minutter blev opgøret næsten vendt totalt på hovedet. Et hjørnespark til Vendsyssel endte med kaos og klumpspil i Hobro-feltet, men i sidste ende lykkedes det McGowan at prikke bolden det sidste stykke ind i kassen til udligningen 1-3.

Hjemmeholdet virkede rystede og kunne ikke genfinde melodien … Sabbi begik et dumt frispark i højre side, som gav Vendsyssel et gylden mulighed for at bringe mere spænding ind i opgøret.

Bolden blev nemlig servet ind til en mere eller mindre fri Benjamin Källman, som ubesværet kunne heade bolden ind bag Rask i målet og udligne til 2-3.

Se også: Topdommer forsvarer sig efter Vejle-vanvid

Se også: OB leverer vanvittigt comeback

Se også: Helt forfærdeligt: - Det her er det værste ved fodbold

Se også: Dansk træner-komet med skarp kritik