Mål til en million

RANDERS (Ekstra Bladet): Jonas Thorsen blev matchvinder og dobbelt målscorer for AC Horsens mod Randers FC i den tidlige søndagskamp, og de mål kan vise sig at blive en million kroner værd.

Det er nemlig, hvad der økonomisk set falder af til vinderen af begge puljespillene i Superligaen.

Derudover kommer placerings- og tv-penge, som falder på et tørt sted for AC Horsens, der med 3-0-sejren altså rykker forbi Randers i pulje to.

Men okay, lad os ikke prøve at pumpe kampen kunstigt op, for selv om begge hold havde afvist alle spekulationer om sommerstemning, så lugtede den tidlige søndagskamp af lige netop sommerbold.

Lavt tempo, manglende intensitet og meget få målchancer kendetegnede kampen om førstepladsen i pulje to.

Til gengæld pyntede Jonas Thorsens indsats ved scoringen efter godt 20 minutter. Den hårdtarbejdende midtbanespiller sendte smukt Hallur Hansson i dybden, og færingen returnerede tjenesten fra baglinjen ved igen at finde Thorsen, der havde positioneret sig i feltet. Herfra svigtede han ikke.

I det hele taget var AC Horsens i teten. De Gule er langsomt, men sikkert, blevet meget mere end bare dødbolde og lange violiner. Bevares, det har Bo Henriksens mandskab også stadig i våbenarsenalet, men i Randers forsøgte man at kombinere sig frem til chancerne.

Bo Henriksen og AC Horsens overhalede Randers FC og fører nu pulje to. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det er krydret med en bundsolid defensiv, hvor Alexander Ludwig for alvor er ved at genfinde sit niveau fra sin første periode i Horsens. Den Gule Fare har bestemt noget at komme med i Europa Playoff.

Derimod lignede Randers en kastreret krikke, der skal trække sig selv gevaldigt op, hvis denne sæson skal ende med den helt sjove finale om en Europa-billet mod AGF på Aarhus Stadion i juli.

Thomas Thomasberg kan slet ikke være tilfreds med, hvad han så fra sit mandskab, som faldt helt sammen i slutminutterne.

Først fordoblede Jonas Thorsen sin måltotal, da han afsluttede en kontra flot sat op af indskiftede Jeppe Kjær, og til slut kronede Hallur Hansson en flot indsats med en scoring efter en Piesinger-fejl.

For at gøre ondt værre, så trak Mathias Nielsen et rødt kort i de døende sekunder og satte punktum for en rædderlig Randers-dag.

AGF’s oversete succesformel

