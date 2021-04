Målene væltede ind: Nordjysk forløsning!

AaB kom tilbage på sejrssporet efter den gedigne skuffelse over at misse mesterskabsspillet i sidste grundspilsrunde.

3-2 blev cifrene, som sender AaB i pole position til syvendepladsen og Sønderjyske ned i nedrykningsdyndet med blikket stift rettet mod Lyngby og Vejle.

Kønt var det nu ikke, og Martí Cifuentes havde på ny rodet godt og grundigt i den nordjyske værktøjskasse. Denne mandag stillede spanieren med tre mand i det centrale forsvar og desuden fundet plads til Magnus Christensen i sin startopstilling.

Det var ingen succes fra kampens indledning, hvor det var Sønderjyske, der kom frem til chancerne.

Allerede efter fire minutter skulle Haji Wright have endt sin måltørke, da Pedro Ferreira ganske upresset spillede bolden lige ind til amerikaneren, der dermed var helt fri foran Jacob Rinne. Wright lossede dog lige i sækken på svenskeren, og angriberen ligner ikke den spiller, der kom til Haderslev i sommer…

Også angrebskollega Anders K. Jacobsen skulle have været skarpere, da han blev sendt alene af sted mod Rinne, der kom på mellemhånd langt ude af sit felt. AK driblede lige ind i Rinne, der dermed kom til at ligne den kloge i situationen.

Efter en halv time tog Anders K. Jacobsen revanche på et straffespark, som han omsatte sikkert. Forseelsen blev begået af Magnus Christensen, som fik bolden tyret enten i maven eller på armen i feltet. Det var svært at se fra pressepladserne, om AaB-spilleren kunne have gjort noget anderledes.

Gæsterne burde have øget sin føring med en pind eller to herefter, men skarpheden manglede. Selv om man sad med fornemmelsen af, at AaB aldrig ville krumme et hår på Glen Riddersholms hoved, så eksisterer flosklen, om at man som fodboldhold skal score i sine gode perioder, af en årsag.

For med fem minutter til pausen stak Jakob Ahlmann afsted i sin venstre side og satte sig fornemt igennem. Backen sparkede en hård bold i feltet, som Lawrence Thomas puffede ud til den eneste AaB’er i farezonen. Så kom Kasper Kusk på tavlen med en simpel scoring på første tilnærmelsesvist farlige AaB-angreb.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kort inde i anden halvleg kom AaB gudhjælpemig også foran…

Et hjørnespark blev svævet ind mellem venner og fjender, og i en omgang kluddermor i det lille felt vendte Pierre Kanstrup ryggen til og sendte bolden i eget net. Kønt var det ikke, men det tæller det hele…

Nordjyderne fik herefter mere selvtillid, og spillede retfærdigvis en god gang fodbold. Både Kasper Kusk og Pedro Ferreira fik muligheder for at lukke kampen tidligt.

Den ære tilfaldt i stedet indskiftede Rufo, der fem minutter før tid slukkede lyset for sønderjyderne med endnu en 'grim' scoring.

Spanieren nærmest tacklede bolden ind i Marc Dal Hende og videre forbi Lawrence Thomas, men ind gik den, og mon ikke Martí Cifuentes bare er mere end godt tilfreds med de tre point og kampens sidste, pæne halve time set med bolsjestribede briller.

Så gjorde det knap så meget, at Rilwan Hassan på smuk vis fik reduceret dybt inde i overtiden.

Nu er der trods alt arbejdsro i Aalborg. For en stund.

