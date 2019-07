Målfest og gigadrop

Sander Svendsen skulle blot bruge ti minutter til sin første Superliga-scoring – og 21 minutter på at lave to kasser

ODENSE (Ekstra Bladet): Sander SVENDSEN!!!

En blond nordmand blev præsenteret med fuld patos, da han blev sendt i stribet aktion og ind til debut efter en stiv time. Den 21-årige norske sputnik på blot 172 cm fra græs til plys skulle blot bruge ti minutter på at spille sig ind de fynske hjerter.

Han vandt med en vis sjat held en bold midt på banen, stormede mod Lyngby-buret, lagde af til Bashkim Kadrii og styrtede ind centralt og plantede flanken solidt til 2-1 i det 71. minut, og mon ikke de fynske fans på Richard Møller Nielsen-tribunen glæder sig til at se mere fra den kant.

Sander Svenden kom, så og sejrede i sin debut. Foto. Lars Poulsen

Nordmanden ligner en oplagt legekammerat til Bashkim Kadrii. Imens sad stakkels Anders K. Jacobsen udskiftet i boksen bag bænken og så en anelse mismodig ud…

Sander Svendsen reddede aftenen for fynboerne, og Troels Kløve cementerede sejren, da han luntede fra en yderst passiv Frederik Gytkjær, og – da ingen angreb ham – smukt sendte kuglen ind via roden af stolpen i det 80. minut.

Lyngby var på det tidspunkt kun ti mand på banen. Kasper Enghardt var til behandling med sit venstre knæ, og sjællænderne havde fyret alle tre ud- og indskiftninger afsted.

Og det skulle blive endnu værre. Lyngby-keeper Thomas Mikkelsen sendte en bold direkte i fødderne på Jacob Barrett helt ind i det lille felt, og dagens mand i smeltet norsk myseost fik med lidt bøvl bugseret bolden ind til 4-1 i det 82. minut.

Nu endte det i en fynsk storsejr, men det lignede længe historien om, at egne hjørnespark kan være livsfarlige. Bare spørg Troels Kløve, der sendte en blind aflevering afsted mod Bashkim Kadrii på højrekanten efter en flot pareret og ud-pandet fynsk hjørnesparksbold efter 33 minutter.

Den upræcise pasning nåede aldrig frem til den fynske frontmand, men blev derimod opsnappet af en Lyngby-spiller og via den pakistanske landsholdsspiller Adnan Mohammads gyldne stikning til Frederik Gytkjær, var Lyngby-bomberen pludselig alene med OB-keeper Oliver Christensen.

Han skulle nok have fulgt sin første indskydelse og fortsat sit løb, men den unge keeper standsede, trak sig – og den brandvarme Lyngby-angriber sendte fornemt kuglen fladt forbi målmanden og ind i det lange hjørne.

Det ændrede slagets gang. OB havde ellers fundet en form for momentum efter Bashkim Kadriis scoring på straffe efter 14 minutter. Lyngbys Lasse Fosgaard brugte en højt hævet venstre arm i en luftduel med Jacob Barrett. Bashkim Kadrii scorede sikkert fra 11 meter, og fynboerne havde teten – i et kvarter.

Så gik der igen taktisk nølen og påpasselighed i løjerne, og Lyngby-spillerne kom buldrende. Jesper Christjansen blev tacklet hårdt allerede efter fire minutter af Oliver Lund og rullede længere end Neymar – men med god grund.

OB fik revancheret sig for nederlaget i premieren. Foto: Lars Poulsen

Midtbanespilleren haltede fælt og måtte opgive, og ind kom så Magnus Hee Westergaard, der sandt for dyden ikke virkede trykket af omgivelserne og på rå opportunisme nåede at trække to gule kort til hhv. Janus Drachmann og Jacob Barrett på de sidste 20 minutter inden pausen. Den 21-årige har netop skrevet for tre år med de kongeblå, og det kan man godt forstå.

Han var også tæt på at løbe sig fri i starten af anden halvleg, men Oliver Lund fik i sidste øjeblik tacklet den fremadstormende sjællænder.

OB måtte undvære Jeppe Tverskov, der blev skadet under træning i ugens løb, så Ramon Leeuwin rykkede ind centralt i tremands-kæden, hvor Marco Lund endvidere erstattede Alexander Ludwig. Det gav formentlig visse udfordringer og lyst til længerevarende livsforsikringer i den fynske defensiv.

Men det endte i fynsk fest og forløsning og høj gjaldende jubelsang: Velkommen til Odense! En nordmand kom til by’n på Fyn.

